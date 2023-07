Długo oczekiwana propozycja dotycząca nowych technik genomowych (NGT) ujrzała światło dzienne. Jest to niewątpliwie przełomowy moment dla całej Unii Europejskiej, która nie stała przed takim dylematem od ponad 20 lat. Unijni decydenci przedstawili plan dotyczący nowych technik modyfikacji genetycznych w ramach pakietu „Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych".

KE szykuje zmianę przepisów w sprawie GMO. fot. shutterstock

Komisja Europejska otwiera drzwi dla GMO w Europie?

Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia, które ma na celu ułatwienie wprowadzenia modyfikacji genetycznych do Europy. Według opinii Komisji, to szansa na realizację postanowień Zielonego Ładu oraz strategii „Od pola do stołu". Zdaniem przeciwników tego rozwiązania, to początek końca tradycyjnego rolnictwa i wstęp do dominacji korporacji i firm biotechnologicznych nad rolnikami i konsumentami.

Długo oczekiwana propozycja dotycząca nowych technik genomowych (NGT) ujrzała światło dzienne. Jest to niewątpliwie przełomowy moment dla całej Unii Europejskiej, która nie stała przed takim dylematem od ponad 20 lat. Unijni decydenci przedstawili plan dotyczący nowych technik modyfikacji genetycznych w ramach pakietu „Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych". Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej – Frans Timmermans prezentując propozycję stwierdził, że ułatwienia legislacyjne dotyczące funkcjonowania nowych technik genomowych w przyszłości, to element niezbędny by walczyć ze zmianami klimatu oraz ich konsekwencjami.

KE chce deregulacji GMO w Europie?

Z taką narracją nie zgadzają się jednak europejskie organizacje środowiskowe, obywatelskie i konsumenckie. Ich zdaniem jest to pretekst niepoparty żadnymi dowodami, który w przyszłości nie tylko nie rozwiąże problemów ze zmianami klimatycznymi, ale co więcej stworzy nowe wyzwania, z którymi nie musieliśmy się do tej pory mierzyć. Jak wskazują, wczorajsza propozycja Komisji Europejskiej, to tak naprawdę próba deregulacji GMO w Europie, która największe zyski przyniesie branży biotechnologicznej i wielkim producentom, a która jest wyraźnym krokiem wstecz, jeśli chodzi o właściwe podejście do rolnictwa oraz ochrony praw konsumenckich i obywatelskich.

„Politycy tą propozycją otworzyli puszkę Pandory. To droga, z której nie będzie już odwrotu i która naszym zdaniem przyniesie więcej szkód niż pożytku. Komisja Europejska zaufała pustym obietnicom korporacji, a jednocześnie odrzuciła wiele głosów krytycznych ze strony organizacji reprezentujących obywateli. To bardzo zły dzień dla Europejczyków i demokracji" – stwierdził Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich, jednej z pierwszych organizacji społecznych w Polsce, które podjęły temat nowych technik modyfikacji genetycznych.

Organizacje obywatelskie krytykują także stwierdzenie wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej dotyczące konieczności przeprowadzenia szybkich zmian w tej kwestii.

„Tak istotne zmiany w przepisach, które dotkną setki milionów Europejczyków powinny być poparte szeroką dyskusją ekspercką i debatą publiczną. O problemie informujemy już od 2020 roku i nie słyszeliśmy o poważnej i powszechnej debacie, zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim. Obywatele wciąż za mało wiedzą o nowych technikach modyfikacji genetycznych. Straciliśmy kilka lat, by poważnie przedyskutować ten temat i wypracować konstruktywne rozwiązania" – podsumował Rafał Górski.

NGT wyzwaniem dla rolnictwa i praw konsumenckich

Poza brakiem przejrzystości w kwestii informowania społeczeństwa o zamiarze dokonania znacznych zmian legislacyjnych, organizacje pozarządowe wskazują także na szereg innych problemów związanych z tym projektem. Ich zdaniem propozycja Komisji Europejskiej w takim kształcie zmienia całkowicie zasady w rolnictwie konwencjonalnym i ekologicznym, a także niszczy prawa konsumenckie, które przez wiele lat były rozwijane w Unii Europejskiej.

„Propozycja Komisji Europejskiej usuwa wymogi dotyczące etykietowania i identyfikowalności, a także większość procedur oceny ryzyka środowiskowego obowiązujących obecnie dla wszystkich GMO na poziomie europejskim. W rezultacie większość GMO opracowanych przy użyciu nowych technik genomowych będzie mogła zostać zatwierdzona po przeprowadzeniu jedynie uproszczonej procedury zgłoszeniowej i nie będzie musiała być już znakowana w taki sposób jak do tej pory. Tym samym konsumenci zostaną pozbawieni informacji, o tym co trafia na ich talerze" – wyjaśnia Łukasz Janeczko, doradca w ds. polityki w Instytucie Spraw Obywatelskich. I jak dodaje:

„Kontrowersje budzi także propozycja, w której odmiany odporne na herbicydy nie podlegałyby właśnie takim wymogom etykietowania i identyfikowalności, jak to jest przypadku klasycznych GMO. To mogą być kluczowe odmiany dla zdrowia i życia ludzkiego. Tutaj nie może być mowy o kompromisie".

Instytut Spraw Obywatelskich podkreśla, że liczne sondaże, badania opinii publicznej i wywiady potwierdzają, że większość obywateli i konsumentów zarówno w Europie, jak i w Polsce chce mieć jasną i przejrzystą informację na temat kupowanych produktów, a także że większość z nich jest za znakowaniem produktów GMO.

Instytut Spraw Obywatelskich wskazuje także na nieprecyzyjne sformułowanie „o wpływie na zrównoważony rozwój" jako czynniku, który również mógłby wykluczać odmianę uzyskaną w wyniku NGT ze znakowania GMO. Zdaniem Instytutu jest to „bardzo szerokie i mgliste" pojęcie, które może otworzyć drzwi tym roślinom, które zdecydowanie powinny być etykietowanie, a które ominie ten obowiązek ze względu na niejasne sformułowanie.

Nowe techniki genomowe, a redukcja pestycydów

Duże zainteresowanie budzi również fakt, że zaprezentowane wczoraj propozycje Komisji Europejskiej dotyczące NGT mają być ściśle związane między innymi ze strategią redukcji pestycydów w Unii Europejskiej. Zdaniem organizacji pozarządowych, oprócz wyzwania politycznego wynikającego z dużego sprzeciwu wielu środowisk i grup politycznych wobec znacznej redukcji pestycydów w rolnictwie, sam pomysł z punktu widzenia technicznego może być wyjątkowo nietrafiony. Jak wskazują, doświadczenia związane z klasycznymi GMO, każą przypuszczać, że w przypadku wielu odmian NGT, tak jak w przypadku klasycznych odmian GMO zużycie pestycydów w rzeczywistości wzrośnie, a odmiany NGT wcale nie przysłużą się do redukcji pestycydów, choć na taki efekt najpewniej liczy sama Komisja Europejska.

Po publikacji projektu, to do europosłów i państw członkowskich należeć będzie decyzja, czy zachować obecne ramy Unii Europejskiej w zakresie GMO, czy je zmienić. Najbliższe miesiące i lata z pewnością będą kluczowe dla tego tematu.