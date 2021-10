Kiedy rusza rozliczanie subwencji MŚP z Tarczy PFR 2.0?

18 listopada br. rusza proces rozliczania subwencji dla mikro, małych i średnich firm z Tarczy PFR 2.0, które otrzymały w sumie 7,1 mld zł - poinformował Polski Fundusz Rozwoju.

Autor: PAP

Data: 25-10-2021, 17:41

Całkowite umorzenie subwencji finansowej otrzymają MŚP, które nieprzerwanie utrzymały działalność gospodarczą do 31 grudnia 2021 r. oraz rozliczyły nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej; fot. shutterstock

Tarcza PFR 2.0: 3 etapy

Tarcza PFR 2.0 to instrument wsparcia dla najbardziej poszkodowanych przez pandemię branż, takich jak np. turystyczna, gastronomiczna, kosmetyczna czy kulturalna. Firmy, które otrzymały pomoc, mogą ubiegać się o umorzenie nawet 100 proc. otrzymanych subwencji. Dotyczy to - jak wskazano w informacji PFR - 40,6 tys. mikrofirm oraz 7,1 tys. małych i średnich firm, działających pod jednym z 54 kodów PKD.

Napisano, że rozliczenia Tarczy 2.0 będą odbywać się w trzech etapach: pierwszy etap, dotyczący małych i średnich firm, rozpocznie się 18 listopada 2021 r. i potrwa do 15 stycznia 2022 r. "Po upływie tego terminu formularz oświadczenia o rozliczeniu będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji, co do zasady, niemożliwe". - czytamy.

Drugi etap, czyli rozliczenie mikrofirm, rozpocznie się 19 stycznia 2022 r. i potrwa do 28 lutego 2022 r. i po tym terminie formularz będzie niedostępny.

W trzecim etapie, który - jak czytamy - ma nastąpić w kwietniu 2022 r. PFR wyda firmom jedną z trzech decyzji, tj.: określenie kwoty subwencji podlegającą zwolnieniu z obowiązku zwrotu (w tym o całkowitym umorzeniu), wezwanie do zwrotu całej subwencji albo informację o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji podlegającej umorzeniu. Wówczas - jak czytamy - PFR poprosi beneficjenta o dalsze wyjaśnienia.

Wskazano, że całkowite umorzenie subwencji finansowej otrzymają MŚP, które nieprzerwanie utrzymały działalność gospodarczą do 31 grudnia 2021 r. oraz rozliczyły nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej.

"Przedsiębiorcy we wniosku o subwencję co do zasady prognozowali przychody oraz koszty stałe za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. Dlatego też, w celu rozliczenia subwencji muszą podać rzeczywiste koszty stałe oraz wysokość przychodów dla tego okresu. Pomocny w wyliczeniu tej różnicy będzie specjalny kalkulator, z którego można skorzystać w formularzu rozliczenia. Beneficjent musi sprawdzić, czy nastąpiła nadwyżka między wartością subwencji wyliczoną w oparciu o przewidywaną wartość kosztów stałych oraz wysokość spadku przychodów, a subwencją, którą otrzymaliby w oparciu o kwotę rzeczywistych kosztów stałych oraz rzeczywistą wysokość spadku przychodów. Jeśli taka nadwyżka występuje, beneficjent będzie musiał ją zwrócić do 31 stycznia 2022 r. na indywidualny rachunek wskazany w potwierdzeniu oświadczenia" - czytamy.

Rozliczenie subwencji

Wskazano też, że w celu poprawnego rozliczenia subwencji, przedsiębiorcy będą musieli załączyć do formularza oświadczenia o rozliczeniu pliki JPK w postaci xml wygenerowane z programu księgowego firmy (inny format nie zostanie przyjęty). W zależności od prowadzonej rachunkowości będą to pliki JPK_PKPIR lub JPK_KR. "Należy przygotować osobne pliki za okres listopad-grudzień 2020 oraz styczeń-marzec 2021 r." - napisano.

Podkreślono, że kwota wskazana w oświadczeniu o rozliczeniu nie musi równać się kwocie, która podlega zwrotowi na rzecz PFR. "Jeśli przedsiębiorca częściowo spłacił subwencję przed terminem złożenia oświadczenia o rozliczeniu, powinien samodzielnie pomniejszyć kwotę wskazaną w oświadczeniu o wartość wszystkich dokonanych zwrotów w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0." - wskazano.

Jeżeli chodzi o mikrofirmy, to - jak wskazano - całkowite umorzenie subwencji finansowej otrzymają te, które utrzymały nieprzerwaną działalność gospodarczą do 31 grudnia 2021 r. oraz utrzymały średni poziomu zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do liczby pracowników, na których otrzymał subwencję.

Zaznaczono, że PFR sprawdzi te warunki automatycznie na podstawie danych z ZUS, dlatego przedsiębiorca nie załącza do wniosku żadnych dokumentów i zaświadczeń.

Napisano, że firmy, które w trakcie wnioskowania o subwencję nie dołączyły poprawnych dokumentów o umocowaniu, "odnajdą w formularzach dodatkowe pole, tzw. oświadczenie retrospektywne. Zaznaczając je będą poświadczać, że były umocowane do złożenia wniosku o udzielenie subwencji. Oprócz złożenia tego oświadczenia muszą dostarczyć do banku dokumenty potwierdzające umocowanie w ciągu 14 dni" - czytamy.

Jak wskazano, od listopada rozpoczną się szkolenia dotyczące procesu umorzeń, o których informacje również będzie można znaleźć na stronie PFR.