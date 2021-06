Kończą się konsultacje projektu noweli Prawa energetycznego

W środę kończą się konsultacje społeczne projektu noweli Prawa energetycznego oraz ustawy o OZE, która ma wzmocnić pozycję odbiorcy energii elektrycznej - przekazał resort klimatu i środowiska. Projekt przewiduje też likwidację systemu opustów.

Data: 23-06-2021, 20:41

Ministerstwo podkreśliło, że projektowana nowela dotyczy m.in. możliwości zmiany sprzedawcy energii w ciągu 24h, nabywania energii elektrycznej po cenach dynamicznych, korzystania z usług agregatorów czy dostępu do darmowej porównywarki cen, która będzie prowadzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

"Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce zmienić filozofię rynku energii w Polsce, czyniąc energetykę zdecentralizowaną, innowacyjną i lokalną. Przekształcaniu obecnego, pasywnego odbiorcy energii w aktywnego odbiorcę przyszłości, służyć mają narzędzia, takie jak porównywarka cen energii. Umożliwi ona dostęp w jednym miejscu do wszystkich obecnych na rynku zestandaryzowanych ofert sprzedaży energii elektrycznej. Poprzez ich ocenę i opcję porównania ułatwi sprawny wybór najkorzystniejszej oferty dla danego odbiorcy" - podkreślono.

Resort dodał, że projektowana zmiana przepisów ma za zadanie m.in. wdrożenie do polskiego prawa regulacji unijnej dyrektywy rynkowej.

Projekt przewidują stworzenie bezpłatnej porównywarki ofert sprzedaży energii elektrycznej, przeznaczonej dla odbiorców końcowych w gospodarstwach domowych oraz mikroprzedsiębiorców o przewidywanym rocznym zużyciu poniżej 100 000 kWh.

Według ministerstwa dzięki temu narzędziu, "znacząco wrośnie na rynku energii liczba aktywnych konsumentów, tzn. takich, którzy poprzez zapoznanie się z wachlarzem dostępnych ofert sprzedaży energii, porównywaniem ich i wyborem najkorzystniejszej, będą świadomie wpływać na wysokość swoich rachunków za prąd".

"Działanie porównywarki zachęci także odbiorców do korzystania z prawa do zmiany sprzedawcy energii w ciągu 24 godzin. Ponadto, porównywarka ofert będzie pozytywnie wpływać na zwiększenie konkurencji na rynku i zmobilizuje sprzedawców do przygotowywania bardziej złożonych produktów, odpowiadających potrzebom różnych grup odbiorców oraz wprowadzania korzystniejszych ofert" - dodano.

Ministerstwo wskazało, że aby umożliwić jak największemu kręgowi odbiorców skorzystanie z projektowanego narzędzia, sprzedawcy energii elektrycznej będą zobowiązani, co najmniej raz na trzy miesiące, poinformować odbiorców energii o dostępności ofert sprzedaży energii elektrycznej w porównywarce ofert i możliwościach oszczędności na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej, w tym o możliwości zawarcia umowy z ceną dynamiczną energii elektrycznej.

"Natomiast Prezesowi URE, prowadzącemu porównywarkę ofert, sprzedawcy energii będą zobligowani przekazywać zaktualizowane informacje o ofertach sprzedaży energii oraz o innych świadczonych przez nich usługach" - dodano.

Projektowana nowela wzbudziła kontrowersje ponieważ zaproponowano w niej także likwidację systemu opustów dla prosumentów.

Zgodnie z projektem prosumenci wchodzący na rynek po 2021 r. otrzymają możliwość sprzedaży tzw. sprzedawcy zobowiązanemu całości nadwyżek energii elektrycznej po średniej cenie rynkowej z poprzedniego kwartału. Obecnie prosumenci za wprowadzoną do sieci jedną jednostkę energii mogą potem odebrać za darmo 0,8.

MKiŚ przekonywało, że mimo zmian w systemie rozliczeń prosumentów nadal będzie się opłacała instalacja paneli fotowoltaicznych i produkcja z nich prądu. Dodawano, że ci którzy zainstalują panele do końca br. będą rozliczać się na dotychczasowych zasadach przez 15 lat.