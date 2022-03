Konfederacja Lewiatan: Wojna w Ukrainie zmieni polski rynek pracy

- Stopa bezrobocia w lutym br. wyniosła 5,5% – wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W porównaniu ze styczniem br. pozostaje bez zmian - komentuje Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan

Konfederacja Lewiatan uważa, że stopa bezrobocia nie będzie już miernikiem rynku pracy/ fot. Unsplash

- Stopa bezrobocia przestaje być jakimkolwiek miernikiem tego, co dzieje się i będzie się dziać na rynku pracy w najbliższych miesiącach – zapowiada Zielonka.

Według eksperta kryzys humanitarny może spowodować, że rynek pracy będzie pod ciągłą presją zarówno podażową jak i płacową. - Z jednej strony wiemy, że część obywateli Ukrainy, którzy pracowali w Polsce, zdecydowała się wrócić do swojej ojczyzny, aby walczyć z wrogiem. Patrząc na strukturę ich zatrudnienia, już w tej chwili odczuwamy braki w takich branżach jak transportowa, budowlana, czy związana z administrowaniem nieruchomościami – mówi Zielonka.

- Z drugiej strony liczba osób, które dotarły do Polski, a ostatecznie po zakończeniu konfliktu w Ukrainie zdecydują się zostać, może okazać się zbawienna dla tragicznej sytuacji demograficznej naszego kraju i dla długofalowych niedoborów pracowników – przewiduje.

Patrząc na twarde dane, premier przekazał dziś w czasie spotkania dotyczącego ustawy wspierającej Ukraińców w Polsce, że do Polski mogło już dotrzeć ok. miliona Ukraińców. Ok. 100 tys. osób, głównie mężczyzn uciekło za to z Polski do Ukrainy, alby bronić ojczyzny.