Kontrole skarbówki coraz bardziej szczegółowe

Rośnie zainteresowanie służb skarbowych prawidłowością rozliczenia podatku u źródła. W ostatnich pięciu latach urzędy celno-skarbowe w Polsce przeprowadziły prawie 200 postępowań dotyczących tych rozliczeń.

Autor: PAP

Data: 28-09-2021, 17:20

Rośnie zainteresowanie urzędów celno-skarbowych badaniem prawidłowości rozliczeń podatku u źródła. Ten podatek stanowił w latach 2018 i 2019 ok. 5,2 proc.-7,6 proc. wpływów z całego CIT. Eksperci PwC szacują, że poziom ustaleń dotyczących podatku u źródła w ramach kontroli celno-skarbowych do końca 2021 r. wyniesie ponad 1 mld zł - napisano we wtorkowej informacji prasowej PwC.

Jak wyjaśniono, podatek u źródła, potocznie nazywany WHT (z ang. withholding tax), pobierany jest zazwyczaj w wysokości 19 proc. lub 20 proc. od wypłacanych płatności z Polski za granicę. Nie stanowi oddzielnego podatku dochodowego, lecz część PIT-u lub CIT-u - w zależności od tego, kto (osoba fizyczna lub osoba prawna) jest odbiorcą należności wypłacanych z Polski. Zawsze dotyczy nierezydentów (najczęściej są to zagraniczni inwestorzy), którzy otrzymują z Polski płatności w postaci dywidend, odsetek lub należności licencyjnych (tzw. dochody pasywne). Odpowiedzialni za jego rozliczenie są polscy rezydenci podatkowi dokonujący wypłat (płatnicy) do podmiotów zagranicznych.