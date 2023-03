Branża usług kurierskich przeżywa kryzys. Kolejna firma kurierska w Niemczech zbankrutowała - informuje polskiobserwator.de.

Firma kurierska z Niemiec ogłosiła upadłość/fot. shutterstock

Niemiecka firma kurierska ogłosiła upadłość

Branża usług kurierskich przeżywa kryzys - od początku pandemii koronawirusa. Jak informuje „Lebensmittel Zeitung”, startup Alpaka Technologies, który rozpoczął działalność w 2021 r., zamyka działalność. To, co odróżniało firmę od innych - to to, że opakowania produktów spożywczych były wolne od plastiku. Spółka współpracowała ze sprzedawcami produktów ekologicznych - informuje polskiobserwator.de.

Kolejna upadłość w niemieckiej branży usług kurierskich

Poza tym również berlińska firma Dropp stała się kolejnym niemieckim dostawcą, który musiał złożyć wniosek o upadłość około trzech miesięcy temu. Jak informuje „Gründerszene” pracę straciło 60 pracowników.