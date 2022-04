Krzysztof Pawiński na EEC 2022: Kiedy innym spada, nam rośnie. To błogosławieństwo naszego biznesu

- Błogosławieństwem mojego biznesu jest to, że to biznes konserwatywny. Pandemia oznaczała puste magazyny w sklepach, klientów robiących zapasy i zupełnie inne wyzwania dla naszego biznesu – mówił Krzysztof Pawiński, prezes zarządu Grupy Maspex podczas debaty „Strategie na czas turbulencji” w czasie EEC 2022.

Krzysztof Pawiński, prezes zarządu Grupy Maspex mówił o strategiach na trudne czasy/ fot. PTWP

Oprócz pandemii Grupa Maspex musiała mierzyć się także z kłopotami, które rozpoczęły się wraz z wojną na Ukrainie. - Wojna, liczna grupa uchodźców, ale także klientów, pomoc Ukrainie oznaczają dla nas inne wyzwania, wyższą sprzedaż dla firm z sektora spożywczego – wskazywał Krzysztof Pawiński.

Prezes Grupy Maspex przyznał, że kiedy inne firmy tracą, branża spożywcza zyskuje. - Jak wszystkim spada, nam rośnie, kiedy innym przychody spadają o 50-60 proc., to nam po prostu przestają rosnąć, więc to naprawdę fajny pod tym kątem biznes – mówił.

Mimo wszystko firma nie może pozwolić sobie na brak strategicznych działań. - Myślę, że strategia i potrzeba jej tworzenia wynika z naszej atawistycznej chęci poznawania przyszłości. Jest popyt na przewidywanie przyszłości, na spełniające się przepowiednie. Natomiast najlepsze są te strategia, które są analizowane wstecznie. Analiza wsteczna zawsze skuteczna. Różne scenariusze i wersje wydarzeń, ich tworzenie, to też skuteczne metodyki, które warto stosować – mówił prezes Maspeksu.

Perspektywa czasowa a legislacja

Nie wszystkie plany można zmieniać z miesiąca na miesiąc, a nawet z roku na rok. - Staramy się podchodzić poważnie do wizji rocznej. 5 lat to czas na realizowanie inwestycji, kwartał – to czas na ostatnie zmiany – mówił Krzysztof Pawiński oraz wskazywał, że ten horyzont czasowy i tak na końcu jest weryfikowany przez ustawodawców, którzy wprowadzają coraz to nowe zmiany.

- Z punktu widzenia tzw. biegunki legislacyjnej, trudno jest robić biznes. System podatkowy jest w Polsce nieprzewidywalny. Jest to uciążliwość, przekładamy te koszty w cenę, na końcu płaci za to konsument. Ale znam inne rynki, gdzie te problemy są dużo większe – podsumował.

Wyjście Maspexu z Rosji: wizja czy przypadek?

Prezes Maspeksu tłumaczy, że producent wyszedł z Rosji rok temu, bo był zmęczony rosyjskim rynkiem. – Pierwszy okres to był wspaniały czas. Rosjanie kupowali wszystko i za to płacili dobre pieniądze – wspominał i mówił, że Maspex w zasadzie na tym rynku zaczynał 3 razy, ale w konsekwencji się poddał.

- W Polsce relacje między nami a dużymi sieciami handlowymi to szorstka przyjaźń, ale na końcu zawsze jest kompromis. W Rosji zostawiają wytwórcom, producentom za mało, żeby żyć, za dużo, żeby umrzeć – opowiadał o przyczynach niepowodzeń.

Jednak prezes Maspeksu wzbrania się przed traktowaniem tej decyzji jako „wizjonerskiej” i zaplanowanej. - To wyjście w ubiegłym roku wcale nie było wizyjne, to było kwaśne. Dopiero teraz mogę sobie poprawić humor, że była to słuszna decyzja. W biznesie ważne jest wszystko: praca, zaangażowanie, nasze emocje, ale na końcu także i odrobina szczęścia jest niezbędna.