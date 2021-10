Lewiatan: Rynek pracy wraca do stanu przed pandemią

Wstępne dane dotyczące bezrobocia wskazują, że rynek pracy coraz bardziej przypomina ten sprzed pandemii - zauważa Konfederacja Lewiatan.

Autor: PAP

Data: 06-10-2021, 15:10

Sytuacja na rynku pracy poprawia się

Szacowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu br. wyniosła 5,6 proc. To o 0,2 pkt. proc mniej niż w sierpniu br. i o 0,5 pkt. proc. mniej niż we wrześniu 2020 r. Według wstępnych danych w końcu września 2021 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 936 tys. osób bezrobotnych. W porównaniu do stanu z końca sierpnia br. liczba ta zmniejszyła się o 24,8 tys. osób, czyli o 2,6 proc.

Według Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan wstępne dane dotyczące bezrobocia wskazują, że rynek pracy coraz bardziej przypomina ten sprzed pandemii.