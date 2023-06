Kodeks pracy w Polsce mówi o tym, że pracownicy w zależności od stażu pracy mają do wykorzystania 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego. Jednak są firmy, które znoszą te limity a pracownicy mogą wziąć tyle wolnego, ile potrzebują.

Koniec z limitem 26 dni urlopu. Pracownik może wziąć tyle wolnego, ile chce/fot. shutterstock/Pixel-Shot

Koniec z limitem 26 dni urlopu. Pracownik może wziąć tyle wolnego, ile chce.

Już 60 proc. polskich pracowników wykazuje zainteresowanie takim rozwiązaniem, podczas gdy tylko 6 proc. nie jest w ogóle zainteresowanych takim systemem - wynika z badania firmy SD Worx.

Pracodawcy niekoniecznie są przeciwni idei nieograniczonej liczby dni urlopu. 39 proc. z nich ma neutralny stosunek do takiej koncepcji, a niewiele mniej (37 proc.) jest pozytywnie nastawionych.

W Polsce już kilka firm oferuje takie rozwiązanie, m.in. SYZYGY Warsaw, Traffit, Bitpanda czy Spicy Mobile.

Z raportu ,,Perfect Match Research’’, przygotowanego przez firmę kadrowo-płacową SD Worx, wynika, że 31 proc. polskich pracowników może wnioskować o urlop nawet tego samego dnia, a 32 proc. z tygodniowym lub krótszym wyprzedzeniem.

11 proc. z nich musi poprosić o urlop z tygodniowym lub dwutygodniowym wyprzedzeniem, a 18 proc. w okresie od dwóch tygodni do jednego miesiąca.

Polacy chcą nielimitowanego urlopu

Zapotrzebowanie na elastyczny system urlopowy jest wysokie, jednak nie wszyscy są przekonani do koncepcji nieograniczonej liczby dni urlopu. Aż 60 proc. polskich pracowników wykazuje zainteresowanie takim rozwiązaniem, podczas gdy 33 proc. ma neutralny stosunek do tego pomysłu. Tylko 6 proc. nie jest w ogóle zainteresowanych takim systemem.

Gdyby pracownicy mieli otrzymać nieograniczoną liczbę dni urlopu, to zaledwie 27 proc. wzięłoby znacznie więcej dni urlopu niż obecnie, a 25 proc. – taką samą.

Jednak pracodawcy niekoniecznie są przeciwni idei nieograniczonej liczby dni urlopu. 39 proc. z nich ma neutralny stosunek do takiej koncepcji, a niewiele mniej (37 proc.) jest pozytywnie nastawionych. Prawie jedna czwarta (23 proc.) uważa, że jest to zły pomysł.

Urlopy bez limitu w Polsce już działają

Są już w Polsce firmy, które proponują nieograniczony czas na wakacje. Przykładem jest firma z branży IT - SYZYGY Warsaw. Firma zdecydowała się wprowadzić nielimitowane płatne dni urlopowe. Średnio na jednego pracownika przypada ok. 35 dni wolnych rocznie.

- To nie było tak, że pewnego dnia usiedliśmy i powiedzieliśmy „wdrażamy nielimitowany urlop”, a na pewno nie chodziło nam o stworzenie benefitu dla pracowników, który będzie dobrze wyglądał w ofertach. Pomysł ten narodził się sam i wynikał z naszych potrzeb. Zauważyliśmy, że czasami staraliśmy się „oszczędzać” dni wolne, by móc je skumulować. Przykładowo, gdy jednego dnia gorzej się czuliśmy albo potrzebowaliśmy coś załatwić, szkoda nam było wykorzystywać urlop. Staraliśmy się go zachować na przedłużone weekendy czy święta - mówi w rozmowie z PulsHR.pl Paulina Grabowska, people partner w SYZYGY Warsaw.

Cały materiał dostępny jest na pulshr.pl.