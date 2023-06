W ostatnich latach sytuacja z herbatami konopnymi na rynku europejskim nie była do końca przejrzysta. W niektórych państwach członkowskich napary z liści konopi włóknistych były produktem tradycyjnym (np. tradycyjna tatrzańska herbatka w Słowacji). W innych państwach liście były traktowane jako prekursor do produkcji narkotyków.

Liście konopi znowu uważane za tradycyjną żywność; fot. mat. pras.

Konopie na rynku żywności

Jak wyglądała sytuacja z konopiami, jeśli chodzi o katalog nowej żywności?

Łukasz Kręski, założyciel i przewodniczący Rady Nadzorczej Cosma: Historycznie do mniej więcej 2019 roku nie było problemów ze sprzedażą herbat konopnych (tzn. zawierających liście konopne). Jednak wraz z decyzją o wpisaniu CBD na listę Novel Food, Komisja Europejska rozszerzyła decyzję o liście konopne. Od tego czasu trwała ciągła dyskusja pomiędzy rynkiem a urzędami w Europie dotycząca sposobu rejestracji i dystrybucji herbatek konopnych. Herbatki oferowano jako wyroby tradycyjne, produkty rolne czy suplementy diety. Na szczęście działania EIHA, w szczególności przedstawienie DG SANTE argumentów za tradycyjnym i bezpiecznym spożyciem liści konopnych w Europie, doprowadziło do pożądanej zmiany, czyli cofnięcia wpisu liści konopnych do katalogu nowej żywności. Europa zaczyna powoli dostosowywać swoje regulacje do logicznej rzeczywistości naukowo-biznesowej.

Jak wprowadzona zmiana wpłynie na rynek? Co oznacza ona dla branży/firm działających w sektorze konopnym?

Wszystkie produkty oparte na liściach konopnych będą traktowane teraz jako tradycyjna żywność, co na pewno spowoduje, iż wielu klientów tradycyjnych i sieciowych zacznie pozytywnie patrzeć na te produkty. Może to spowodować dynamiczny wzrost sprzedaży żywności opartej na konopiach i propagację ich prozdrowotnych właściwości. Wiele podmiotów, które były przekonane o wysokim potencjale rynkowym herbat konopnych, obawiało się kontroli ze strony Inspektoratu Sanitarnego. Decyzja Komisji Europejskiej o usunięciu liści konopi włóknistych z katalogu nowej żywności niweluje to ryzyko. Liście konopne są bezpiecznym produktem spożywczym, z którego można pozyskać napar pozbawiony substancji psychoaktywnych. Jest to świetna alternatywa dla dostępnych na rynku herbatek ziołowych. Cieszymy się, że Komisja Europejska zgadza się z nami w tym obszarze.

Na ile dzięki tej zmianie produkty konopne (żywność, herbaty) będą mogły być łatwiej rozwijane?

Zmiany prawne niewątpliwie zwiększą atrakcyjność tych produktów, a co ważne mogą przyczynić się do rozwoju upraw konopnych, co może przynieść znaczące korzyści naszym rolnikom. Poza żywnością widać, że prace związane z zastosowaniem konopi we włókiennictwie oraz budownictwie przyspieszają, co także wpłynie pozytywnie na rynek i dochody rolników. Dzięki tej zmianie otwiera się rynek reklamy tradycyjnej i spodziewamy się zmian również na rynku reklamy internetowej. Musimy być jeszcze cierpliwi, ale widzimy pozytywny kierunek zmian i wygaszanie nagonki na konopie, która trwała od 2019 roku.

Jak oceniają Państwo kondycję branży konopnej, jeśli chodzi o jej gałąź spożywczą?

Rynek polski w naszej ocenie jest w dalszym ciągu bardzo mały - jeżeli mówimy o konopiach spożywczych. Do tej pory rozwijały się głównie produkty oparte na ekstraktach. Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany dadzą pozytywny impuls do jego wzrostu. Sektor spożywczy może korzystać z wielu produktów - od ziaren, przez liście, po (mamy nadzieję, że już niedługo) kwiaty. Dostrzegamy rozwój produktów opartych na białku konopnym i jesteśmy przekonani o potencjale wzrostu napojów oraz suplementów.