Łódzka SSE uruchomiła kolejny pakiet pomocy Ukrainie. 19 września 2022 roku odbyło się spotkanie obywateli Ukrainy z przedstawicielami polskiego biznesu, urzędów pracy, doradcami zawodowymi i agencjami pracy. Ponadto Łódzka Strefa przeznaczyła 5 mln zł na szkolenia pracowników z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po wybuchu wojny.

Łódzka SSE wspiera Ukraińców w Polsce. / fot. materiały prasowe

Łódzka SSE wspiera Ukraińców w Polsce

Projekt ŁSSE o nazwie „Strefa Rozwoyou 2” jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego realizacja została zaakceptowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. To już druga edycja programu. Łącznie w obydwu edycjach do firm MŚP trafi ponad 50 mln zł wsparcia, w tym 5 mln zł do firm, które chciałyby szkolić obywateli Ukrainy.

Aktualnie w projekcie o dofinansowanie do szkoleń mogą ubiegać się polskie firmy, które zatrudniają bądź planują zatrudnić obywateli Ukrainy zmuszonych do ucieczki ze swojego kraju ze względu na toczącą się wojnę. Wnioski można składać do 30 września 2022 roku, lecz termin ten może ulec zmianie jeśli środki przeznaczone na tę rundę zakończą się szybciej.

Łódzka SSE uruchomiła program Strefa RozwoYou. Na czym on polega?

W woj. Łódzkim jest obecnie oficjalnie zarejestrowanych ponad 35 tys. uchodźców wojennych z Ukrainy, w tym większość stanowią kobiety. Łódzka Strefa uruchomiła specjalną rundę naboru w programie Strefa RozwoYou, w której polskie firmy MŚP z województwa łódzkiego mogą ubiegać się o bony rozwojowe o wartości 9240 zł na jednego pracownika (z 20% wkładem własnym pracodawcy). Pieniądze mogą zostać wykorzystane na zdobycie nowych umiejętności, poszerzenie obecnych kompetencji, zdobycie certyfikatów czy uprawnień niezbędnych do wykonywania pracy.

Pakiet pomocy dla Ukrainy zakłada także łączenie obywateli Ukrainy z firmami poszukującymi pracowników. Ten proces ułatwią cykliczne spotkania biznesowe w Łódzkiej Strefie, organizacja HR mixerów, czyli spotkań podczas których przedsiębiorcy, obcokrajowcy uciekający z obszarów wojny i firmy pośredniczące będą mogły poznać swoje oferty i zaproponować zatrudnienie.

Pierwsze takie spotkanie odbyło się w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w poniedziałek 19 września 2022 roku. W wydarzeniu wzięło udział ponad 300 obywateli Ukrainy, kilkadziesiąt polskich firm, przedstawiciele urzędów pracy, Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Łódzkiego Centrum Wielokulturowego, punktów informacyjnych dla cudzoziemców, agencji pracy. Uczestnicy mogli skorzystać z bezpłatnych porad doradcy zawodowego, radców prawnych, psychologa, porozmawiać z urzędnikami na temat formalności i możliwości podjęcia pracy w Polsce, a także mechanizmów pomocy. W komunikacji pomagali profesjonalni tłumacze.