Malejący WRP zapowiedzią stabilizacji na rynku pracy

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o zmianach wielkości bezrobocia, zmalał w czerwcu br. wobec maja o ok. 0,6 pkt - informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Zdaniem ekspertów to zapowiedź stabilizacji na rynku pracy.

Autor: PAP

Data: 29-06-2021, 09:40

Zmalał wkaźnik WRP. Zdaniem ekspertów to zapowiedź stabilizacji na rynku pracy/ fot. shutterstock

WRP zmalał w czerwcu br. w porównaniu do maja o ok. 0,6 punktu, "Tym samym skompensował wzrosty sprzed dwóch miesięcy i obecnie zapowiada stabilizację stopy bezrobocia na poziomie zbliżonym do obecnego" - zaznaczyli analitycy w poniedziałkowej informacji BIEC.

Stabilizacja na rynku pracy

Zdaniem ekspertów wśród uczestników rynku nadal dominuje niepewność, co ma konsekwencje dla planów zatrudnieniowych. Przedsiębiorstwa, jak wyjaśniono, nie zwalniały lub w miarę możliwości odsuwały w czasie moment redukcji liczby pracowników, licząc na rychłe i trwałe ożywienie. "Działania takie wynikają z uwarunkowań legislacyjnych, jak i z ograniczeń wielkości i struktury podaży na rynku pracy" - podkreśliło Biuro. Dodano, że czynniki te wpływają na ostrożne podejmowanie decyzji co do tworzenia nowych miejsc pracy.

BIEC zwróciło uwagę, że stopa bezrobocia rejestrowanego zmalała w ujęciu miesięcznym o 0,2 pkt procentowego. "Po wyeliminowaniu wahań sezonowych nie uległa zmianie w ujęciu miesięcznym i w maju wyniosła 6,1 proc." - stwierdzono.

Eksperci Biura wskazali, że "podstawowe strumienie na rynku pracy", czyli liczba bezrobotnych, którzy wyrejestrowali się z urzędu pracy w związku z podjęciem zatrudnienia oraz liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wskazują na poprawę sytuacji na rynku pracy. "Liczba osób, które znalazły pracę wzrosła w ujęciu miesięcznym o blisko 5 tys. osób, czyli o niespełna 9 proc." - zaznaczono. Zmalała liczba osób rejestrujących się jako bezrobotne - napływ zmniejszył się o nieco ponad 3,5 tys. osób (o ok. 3 proc.). Dodano, że zrównał się odsetek przedsiębiorstw planujących nowe przyjęcia do pracy z tymi zapowiadającymi redukcję zatrudnienia.

Szanse na zatrudnienie dla osób pozostających bez pracy są nadal umiarkowane, "choć wykazują pewną poprawę". Wyjaśniono, że liczba ofert pracy skierowanych do urzędów pracy wzrosła w ujęciu miesięcznym o nieco ponad 11 tys. (o 13 proc.), ale jest na niższym poziomie niż dwa lata temu. Z kolei Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w samym maju, po dłuższej przerwie spowodowanej sytuacją epidemiologiczną, "mocno wystrzelił w górę" - dodano.