Minister Kowalczyk: Krajowa Grupa Spożywcza ma zapewnić Polsce bezpieczeństwo żywnościowe

Krajowa Grupa Spożywcza będzie jednym z ważniejszych podmiotów przetwórczych i handlowych - zapowiedział Henryk Kowalczyk, wicepremier, minister rolnictwa.

Autor: PAP

Data: 29-03-2022, 11:48

Jak zapewnia minister rolnictwa: Krajowa Grupa Spożywcza ma być jednym z ważniejszych podmiotów przetwórczych i handlowych/fot. PAP/Leszek Szymański

Wicepremier Kowalczyk zapewnia, że Krajowa Grupa Spożywcza może być np. pośrednikiem w sprzedaży nawozów. W ostatnim czasie ceny nawozów bardzo mocno wzrosły na skutek wzrostu cen gazu.

Krajowa Grupa Spożywcza jednym z ważniejszych podmiotów przetwórczych i handlowych

- Grupa będzie miała taką możliwość, by być pośrednikom sprzedaży nawozów - tak, by rolnicy mieli stabilne ceny. Może być podmiotem o znacznym kapitale, by zajmować się zbiorowym zaopatrzeniem w nawozy - dodał minister rolnictwa.

Jego zdaniem rolą Krajowej Grupy Spożywczej będzie również zabezpieczenie dostaw żywności.

- Obecnie mamy bardzo duże potrzeby przy zabezpieczeniu żywności na cele humanitarne. Rola grupy spożywczej byłaby tu więc ogromna. Mamy wtedy i sprawność przetwórstwa, szybkość dostaw i możliwość szybkiego reagowania. Grupa spożywcza byłaby wykorzystywana na niespokojne czasy - wskazał minister.

Jak sprawić, by ceny dla konsumentów były niskie, a dla producentów w skupie wysokie. Zdaniem ministra Kowalczyka bardzo dużo zależy tu od liczby pośredników.

- Krajowa Grupa Spożywcza, mam nadzieję, będzie miała mniej pośredników i będzie jednym z ważniejszych podmiotów przetwórczych i handlowych i dawać godziwe wynagrodzenie rolnikom za produkty rolne. Chodzi o to, by różnica między ceną produktów rolnych a ceną finalną na półkach w sklepie była jak najmniejsza. To jest możliwe, jeśli jest koncentracja, jest jak najmniej pośredników i można przeciwdziałać zmowom cenowym - dodał szef resortu rolnictwa.

Minister Kowalczyk dodał, że dla rolników największą trudnością są zmowy cenowe podmiotów, które wykorzystują przejściowe problemy na rynku.