Minister Kowalczyk zapewnia: polskie rolnictwo daje poczucie bezpieczeństwa żywnościowego

Polskie rolnictwo jest ważną dziedziną gospodarki, nie tylko mierzoną wartościami ekonomicznymi, ale także dlatego, że daje ogromne poczucie bezpieczeństwa żywnościowego – zapewnia wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Minister Henryk Kowalczyk: polskie rolnictwo daje poczucie bezpieczeństwa żywnościowego/fot. shutterstock

"Polskie rolnictwo jest bardzo ważną dziedziną gospodarki, nie tylko mierzoną wartościami ekonomicznymi, ale także dlatego, że daje ogromne poczucie bezpieczeństwa żywnościowego. Jak czasami mówi się o bezpieczeństwie militarnym, tak ważnym w obecnej dobie wojny na Ukrainie, o bezpieczeństwie energetycznym, to również w tym roku szczególnie podkreślone jest bezpieczeństwo żywnościowe. A to bezpieczeństwo żywnościowe zapewniają polscy rolnicy. Więc to nie jest zwykła praca, to jest też misja wyżywienia polskiego narodu i narodów ościennych" - mówi Henryk Kowalczyk.