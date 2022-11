Morawiecki: podnieśliśmy w stan podwyższonej gotowości wszystkie służby

Podnieśliśmy w stan podwyższonej gotowości wszystkie służby - funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, a także służby specjalne - oświadczył premier Mateusz Morawiecki.

/fot. PAP/Radek Pietruszka

Eksplozja w Przewodowie. Dwie osoby nie żyją

15 listopada 2022 r. na terenie powiatu hrubieszowskiego doszło do eksplozji, która doprowadziła do śmierci dwóch polskich obywateli. Trwa ustalanie czy to były rosyjskie rakiety.

Po tym zdarzeniu doszło do pilnego posiedzenia polskiego rządu. Podwyższamy gotowość niektórych jednostek wojskowych i innych służb mundurowych. — zapowiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller w trakcie konferencji prasowej po pilnej naradzie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych.

— Apeluję do wszystkich Polaków, aby zachować spokój wokół tej tragedii. Bądźmy rozważni. Nie dajmy sobą manipulować. Musimy kierować się powściągliwością i rozwagą — przekazał Morawiecki

Premier Mateusz Morawiecki powiedział podczas konferencji w KPRM, że zdecydowano o wezwaniu ambasadora Federacji Rosyjskiej do MSZ. "Minister spraw zagranicznych będzie wkrótce rozmawiał z ambasadorem rosyjskim" - zapowiedział szef rządu.

"Pozostaję też w stałym kontakcie z rządem Ukrainy, pan prezydent rozmawiał z panem prezydentem (Ukrainy), ja jestem w kontakcie z panem premierem Ukrainy. Ponadto na miejscu zdarzenia znajdują się nasze służby, już od kilku godzin - służby saperskie, najpierw postarały się o zapewnienie, aby wszyscy specjaliści, biegli, eksperci mogli spokojnie przebadać bardzo dokładnie wszystkie miejsca tego całego zdarzenia" - mówił Morawiecki.

"Podnieśliśmy razem z ministrem spraw wewnętrznych i administracji w stan podwyższonej gotowości wszystkie służby - funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, a także pozostałe służby, służby specjalne są również podniesione w stan podwyższonej gotowości w tym szczególnym momencie" - dodał premier.