Żabka Nano, ParkCash a także Robot Martha - te rozwiązania technologiczne zwyciężyły w konkursie PropTech Festival 2022, ktory towarzyszm konferencji Property Forum 2022.

PropTech Festival 2022. Finał odbył się podczas uroczystej Gali 19 września w hotelu Sheraton w WarszawieZa nami PropTech Festival 2022. Finał odbył się podczas uroczystej Gali 19 września w hotelu Sheraton w Warszawie/fot. PTWP

PropTech Festival to wydarzenie towarzyszące Property Forum 2022, skierowane do twórców innowacyjnych technologii dla nieruchomości: biur, centrów handlowych, magazynów, hoteli czy inwestycji mieszkaniowych.

W tym roku zwyciężyły rozwiązania:

Martha – system zarządzania windami (Przedsiębiorstwo Urządzeń Dźwigowych ZREMB)

ParkCash – mobilne systemy parkingowe dla biurowców i obiektów PRS (ParkCash)

Żabka Nano – autonomiczne sklepy (Żabka Polska)

Nagrodę wręczył finalista pierwszej edycji konkursu, Robert Chmielewski, współzałożyciel ShareSpace. Nagrodą w plebiscycie jest gwarantowany udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym 2023 oraz zaproszenie do indywidualnej kampanii promocyjnej w mediach branżowych Grupy PTWP SA.

- Dziękuję w imieniu Grupy Żabka. To na co chciałbym zwrócić uwagę to autonomiczność technologiczna w nieruchomościach. Myślę, że będzie to ciekawa przygoda, kiedy te technologie wejdą do Państwa obiektów - mówił Paweł Grabowski, Żabka Group, odbierając nagrodę.

- Jestem absolutnie zaszczycony, że stoję na podium wśród takich znakomitych projektów. Hasło dzisiejszego spotkania to The Change. Chciałbym, aby Marta, nasz robot, zmieniła przyszłość i służyła ludziom z korzyścią dla środowiska i dla właścicieli nieruchomości. Aby to się stało, chciałbym Państwu życzyć odwagi, bo bez odwagi nie będzie zmiany - powiedział Paweł Tymowski, dyrektor ds. Serwisu i Modernizacji, ZREMB, odbierając nagrodę za rozwiązanie Robot Martha.

- Jeżeli chcemy mieć Dolinę Krzemową w Polsce, musimy mieć feedback. Cieszę się, że dajecie nam, startupom, feedback - wiemy wtedy co robić. Innowacjom w Polsce nikt nie ufa, dajmy sobie szansę, będzie nam lepiej, będziemy bogatszym narodem! - postulował Piotr Nizio, CEO ParkCash, dziękując za wyróżnienie.

Przypomnijmy TOP 10 technologii i rozwiązań dla nieruchomości, które były nominowane do konkursu PropTech Festival 2022:

• 4Nature Smart Green – linia mebli z wertykalną roślinnością i automatycznym system nawadniania (4NatureSystem – Wertykalni)

• Bine-e – inteligentny kosz do zarządzania odpadami (Bine)

• HotDeskPlus – oprogramowanie do zarządzania miejscem pracy (HotDeskPlus)

•Luckey – system kontroli do zarządzania przestrzeniami typu coworking i co-living (Novet)

• Martha – system zarządzania windami (Przedsiębiorstwo Urządzeń Dźwigowych ZREMB)

• ParkCash – mobilne systemy parkingowe dla biurowców i obiektów PRS (ParkCash)

• Platforma Trackeo – rozwiązania chmurowe oraz oprogramowanie wspierające operacje w centrach handlowych i branży retail (Trackeo)

• Share.P – rozwiązanie IoT do zarządzania parkingami (Share.P Poland P.S.A.)

• SYSTEM 3E – technologia budowlana (System 3E)

• Żabka Nano – autonomiczne sklepy (Żabka Polska)

Autorzy tych rozwiązań prezentowali je przed Jury konkursu podczas Property Forum 2022:

Finał plebiscytu odbył się podczas Gali Prime Property Prize 2022 (www.propertyforum.pl).

Kreatywne, innowacyjne, zaawansowane, skrojone na miarę przyszłości i oczekiwań rynku – takie rozwiązania chcemy promować i prezentować przed szefami największych firm działających na rynku nieruchomości komercyjnych: deweloperów, inwestorów, zarządców i najemców.

Organizatorem konkursu jest Grupa PTWP, wydawca Propertynews.pl, Propertydesign.pl, Wnp.pl i innych portali oraz organizator Property Forum.