Biznes i technologie

Nawet dwa dodatkowe dni wolne dla pracowników. Firmy nie kryją niezadowolenia

Pracownikom honorowo oddającym krew przysługuje nie jeden, a dwa dni wolnego za donację. To obowiązuje od kwietnia. Teraz trwają prace nad wprowadzeniem tej zmiany w kolejnej ustawie. Firmy nie kryją niezadowolenia. Według szacunków Pracodawców RP dzień wolny to koszt ok. 1 mld zł w skali roku - pisze pulshr.pl.

Pracownicy dostali dodatkowy dzień wolny; fot. unsplash.com / Campaign Creators