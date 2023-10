6 i 7 listopada zapraszamy do hotelu Sheraton Grand Warsaw na 18 sesji i merytoryczne dyskusje w ramach XVI Forum Rynku Spożywczego i Handlu, które mogą cię zainspirować do zawodowych zmian i nowych biznesowych decyzji. Szczególnie Państwa uwadze polecamy panel: #consumer trends "Jak ugryźć nowego konsumenta? Trendy podane na talerzu i w social mediach".

Już 6 i 7 listopada zapraszamy do hotelu Sheraton Grand Warsaw na 18 sesji i merytoryczne dyskusje w ramach XVI Forum Rynku Spożywczego i Handlu/fot. PTWP

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023 zgromadzi czołowych producentów, dostawców oraz liderów branży handlowej, spożywczej i HoReCa, a także ważnych przedstawicieli organizacji branżowych i otoczenia biznesowego tego sektora.

XVI edycja FRSiH odbędzie się pod hasłem "TrendsTalks". Uczestnicy skupią się na analizie kluczowych trendów oraz zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych, które mają wpływ na funkcjonowanie i rozwój biznesów.

6 i 7 listopada zapraszamy do hotelu Sheraton Grand Warsaw na 18 sesji i łącznie 24 godziny merytorycznych dyskusji podczas forum, które mogą cię zainspirować do zawodowych zmian i nowych biznesowych decyzji.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023

Nie ma ważniejszego branżowego spotkania, które nie pozostawia żadnego istotnego tematu spożywczego, handlowego i HoReCa bez komentarza i inspiracji. Podczas Forum Rynku Spożywczego nie boimy się zadawać trudnych pytań, na które odpowiadają najlepsi eksperci polskiego rynku.

FRSiH: Zapraszamy na panel "Jak ugryźć nowego konsumenta?"

6 listopada 2023, godz. 12.45-14.00

#consumer trends

Jak ugryźć nowego konsumenta? Trendy podane na talerzu i w social mediach

· Sprzedawcy pozytywnych emocji. Jak kreować markę w dobie fake newsów, inflacji, downsizingu i wszechstronnej krytyki?

· Nie każdy celebryta sprzeda wszystko. Jak dobierać influencerów i kto odpowiada za ich publikacje?

· Apetyt na spożywcze zyski. Dlaczego znani i lubiani inwestują w produkcję żywności?

· Jak nie poddawać się chwilowym modom i stworzyć markę na lata?

· Żywność dla nowego pokolenia wymaga specjalnej promocji. Co przekona „zetki”?

Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Krzysztof Bogacz, dyrektor marketingu, LOTTE Wedel

Artur Gajewski, CMO, R&D, Quality Director, Shareholder, Foodwell Sp. z o.o.

Katarzyna Konwińska, Marketing Manager, SodaStream Poland Sp. z o.o.

Krystian Krystoforski, manager ds. marketingu i PR, Biurkom Flampol Sp. z o.o.

Marek Myślicki, Chief Growth Officer, Stor9, Head of Influencer Marketing Workgroup, IAB Poland

Anna Sambor, dyrektor marketingu, Herbapol-Lublin SA

Moderacja: Magdalena Brzózka, redaktor prowadząca, PortalSpozywczy.pl, HorecaTrends.pl

Głównymi nurtami tematycznymi tegorocznego Forum pod hasłem TrendsTalks będą:

• STRATEGY TRENDS

kultura innowacji vs. kryzysowe potrzeby | czas na eksport polskich marek i wartości | nowe modele biznesowe | biznes pod ostrzałem regulacji | polsko-ukraińskie tematy nt. rolnictwa | odpowiedzialność społeczna i budowanie lepszej marki

• TECHNOLOGY TRENDS

żywność w czasach AI | dane i analityka – scyfryzowana fabryka w służbie efektywnej produkcji | zdigitalizowana przyszłość handlu: e-commerce, omnichannel, data marketing | sztuczna inteligencja na linii produkcyjnej | nowe technologie dla konsumentów

• GREEN TRENDS

zrównoważony handel: cyrkularność, niemarnowanie, kaucyjność | fabryka przyszłości: zrównoważona, efektywna kosztowo i energetycznie | novel food, białko owadzie, żywność roślinna | żywność dla zdrowia ludzkości i planety | zielone twarze gastronomii | zrównoważone łańcuchy dostaw

• CONSUMER TRENDS

preselekcja trendów: co dla zetki, co dla silvera? | apetyt na spożywcze zyski | sprzedawcy pozytywnych emocji | konsument 2030: ultrakomfort, wellbeing, cyfrowe życie, cyfrowe płatności | handel w czasach nadkonsumpcji: less is more | zakupy jutra

• HORECA TRENDS

gastronomia przyszłości | formaty dla klientów z apetytem | roboty w HoReCa | dark kitchen | restauracje vs. sklepy – walka o klientów | wszystkie twarze gastronomii: od gwiazdkowych restauracji, po sieciówki i food trucki | pracownicy – jaka przyszłość dla sektora gastro?

Swój udział w FRSiH potwierdzili już m.in.:

★ ANDREA CAMASTRA szef restauracji Nuta

★ PIOTR GRABOWSKI współzałożyciel FoodTech.ac.

★ ŁUKASZ KADZIEWICZ siatkarz, biznesmen, restaurator

★ PIOTR KWIATKOWSKI prezes zarządu Credit Agricole Bank Polska

★ SŁAWOMIR LESZCZYŃSKI członek zarządu, dyrektor pionu Handlowego Makro Cash And Carry Polska

★ MIKOŁAJ I FERDYNAND MAKŁOWICZ współwłaściele, Makłowicz i Synowie

★ JACEK PALEC prezes Frisco

★ PIOTR RAJEWSKI dyrektor handlowy Żabka Polska

★ ROBERT RĘKAS prezes zarządu Lewiatan Holding

★ PATRYCJA SASS-STANISZEWSKA prezes zarządu Izby Gospodarki Elektronicznej

★ DARIUSZ STOLARCZYK członek zarządu Grupy Eurocash

★ VASSILEN TZANOV General Manager Central and Southeastern Europe Upfield

★ RAFAŁ WRÓBLEWSKI członek zarządu, dyrektor sprzedaży Nestlé Polska

★ RYSZARD WYSOKIŃSKI Head Of Department Investor Relationship Management w Kaufland Polska Markety

Swój udział w FRSiH 2023 potwierdzili również:

Małgorzata Cebelińska, wiceprezes zarządu, SM Mlekpol

Maciej Gajkowski, dyrektor zarządzający foodservice, Lagardère Travel Retail

Mariusz Makowski, Chief Financial Officer, Mars Wrigley

Monika Piątkowska, prezes, Izba Zbożowo-Paszowa

Piotr Rajewski, dyrektor handlowy, Żabka Polska

Marietta Stefaniak, członek zarządu ds. strategii i rozwoju, Zakłady Mięsne Silesia SA

Marek Zagórski, prezes zarządu, Krajowa Grupa Spożywcza SA

Marcin Zieliński, dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju, Makarony Polskie SA

Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Łukasz Kadziewicz, siatkarz, biznesmen, restaurator

Sławomir Leszczyński, członek zarządu, dyrektor pionu handlowego, Makro Cash And Carry Polska SA

Grzegorz Łapanowski, kucharz, aktywista i przedsiębiorca, dziennikarz kulinarny

Jakub Olipra, straszy ekonomista Credit Agricole

Krzysztof Pawiński, prezes zarządu, Grupa Maspex Karolina

Patrycja Sass-Staniszewska, prezes zarządu, Izba Gospodarki Elektronicznej

Łukasz Smoliński, prezes zarządu, właściciel, DESEO

Ryszard Wysokiński, Head Of Department Investor Relationship Management, Kaufland Polska Markety

Karolina Zajdel-Pawlak, dyrektor zarządzająca, NielsenIQ

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023 - tematy przewodnie

Sesja inauguracyjna będzie poświęcona strategicznym trendom i decyzjom na przyszłość w rzeczywistości, w której dynamiczne zmiany muszą być traktowane jako nowa norma. Postawione zostaną pytania: Co z żywnością, produkcją i konsumpcją w chwili, gdy biznes szuka coraz łatwiejszych odpowiedzi na coraz trudniejsze pytania? Otwarta zostanie także dyskusja na temat zielonej ekonomii w branży żywnościowej – przed nami bowiem wiele zmian, które wymagają przede wszystkim zaangażowania od pracowników, organizacji i konsumentów.

Drugi dzień obrad zainauguruje dyskusja o konsumentach 2030 z zagadnieniami takimi, jak ultrakomfort, wellbeing i cyfrowe życie. Rozmówcy skupią także na preselekcji trendów: co dla wszystkich, co dla zetki, co dla silvera?

Ważnym punktem agendy będą tematy związane z ESG (Environmental, Social and Governance), czyli aspektami związanymi z odpowiedzialnością społeczną i ekologiczną. Eksperci odpowiedzą na pytania, czy ESG to tylko obowiązki, co ESG oznacza w praktyce dla nabywców i jak branża spożywcza może wpłynąć́ na zdrowie konsumentów bez utraty zysków? W trakcie rozmów podjęty zostanie również wątek digitalizacji dla przyszłości handlu i branży HoReCa. Szeroko omawiany będzie również temat strategii cyfrowych oraz wpływu nowych technologii na doświadczenia klientów i prowadzenie biznesu w epoce cyfrowej transformacji.

Plebiscyt Dobry Produkt 2023

Forum towarzyszyć będą także wydarzenia specjalne: podczas wieczornej gali przyznane zostaną nagrody Food&Retail Awards, których laureatami są firmy wspierające przemiany zachodzące w przemyśle i handlu spożywczym oraz w gastronomii. Poznamy także laureatów konkursu Dobry Produkt. To plebiscyt, podczas którego grono uznanych ekspertów, szefów kuchni, influencerów kulinarnych oraz dziennikarzy, zajmujących się tematyką spożywczą i kulinarną, wybiera 15 nagrodzonych firm i produktów, przyznając certyfikaty Dobry Produkt.

- Świat wokół nas zmienia się dynamicznie, a to, co dzieje się na globalnej scenie, znajduje odzwierciedlenie także w przemyśle spożywczym i handlu. Branża musi być gotowa na te zmiany i odpowiednio na nie reagować, aby sprostać ewoluującym zwyczajom i nawykom konsumentów. To duże wyzwanie, ale jednocześnie ogromna szansa. Forum Rynku Spożywczego i Handlu jest okazją do inspirowania i dzielenia się wiedzą, dlatego bardzo zachęcam do rejestracji na to wydarzenie wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z trendami i prognozami - mówi Edyta Kochlewska, redaktor naczelna dlahandlu.pl, współautorka programu Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

KATEGORIE KONKURSOWE

Certyfikaty przyznane zostaną w 5 kategoriach:

● Produkt wysokiej jakości|

● Produkt marki własnej > nowa kategoria!

● Innowacyjny produkt

● Produkt tradycyjny i regionalny

● Produkt HoReCaTrends