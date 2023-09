Biznes i technologie

Nowe białoruskie prawo. Jak wpłynie na rynek pracy w Polsce i UE?

Najnowszymi dekretami Aleksandra Łukaszenki z 7 września br. dalsza emigracja dla wielu Białorusinów może stać pod znakiem zapytania. Nowe przepisy mogą też dramatycznie wpłynąć na rynek pracy w Polsce, ponieważ to właśnie Białorusini po Ukraińcach są największą migracją zarobkową. Co prawda nadal Ukraińcy stanowią najliczniejszą grupę obcokrajowców w Polsce, to ich udział spada z miesiąca na miesiąc, za to przybywa Białorusinów.

Nowe białoruskie prawo. Jak zmieni rynek pracy w Polsce i UE? / fot. Shutterstock

Nowe białoruskie prawo. Jak zmieni rynek pracy w Polsce i UE?

Dwa dekrety białoruskiego prezydenta wykreślają z listy procedur możliwych do zrealizowania w placówkach dyplomatycznych wiele kluczowych dla osób mieszkających poza krajem czynności, takich jak wyrobienie czy przedłużenie paszportu/prawa pobytu, sporządzenie pełnomocnictwa do sprzedaży majątku (np. mieszkania czy samochodu), uzyskanie zaświadczenia w sprawie wykształcenia lub stanu cywilnego. Żeby dopełnić formalności, konieczny będzie osobisty przyjazd na Białoruś. A to dla wielu Białorusinów jest równoznaczne z zagrożeniem zatrzymania (wielu z nich wyjechało na fali emigracji w 2020 roku) i potencjalną sprawą karną, np. za udział w antyrządowych protestach (nawet domniemanych).

Obecnie większość Białorusinów stara się o kartę pobytu, jednak czas oczekiwania to średnio 2-3 lata lub ochronę międzynarodową. Decyzja białoruskiego przywódcy stawia wyzwanie nie tylko Białorusinom ale też całej Unii Europejskiej. Dla takich krajów jak Litwa, gdzie jest największa diaspora białoruska, Polska, Łotwa, Czechy czy Niemcy, gdzie przebywa najwięcej białoruskich migrantów, będzie to ogromny kłopot, gdy raptem wielu z nich skończy się ważność dokumentów.