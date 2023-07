Biznes i technologie

Nowe unijne regulacje na rynku pracy. Kogo będą dotyczyły?

Dla 28 mln osób w Europie nadchodzą nowe czasy. Unia Europejska szacuje, że aż tyle osób zarabia na życie za pośrednictwem platform. Oznacza to, że mają oni utrudniony dostęp do praw pracowniczych. UE chce to zmienić. Właśnie pracuje nad dyrektywą o pracownikach platformowych.

Nowe unijne regulacje na rynku pracy. Kogo będą dotyczyły? /fot. Unsplash

Unia Europejska chce uregulować pracę za pośrednictwem platform

Parlament Europejski pracuje nad przepisami regulującymi zasady pracy poprzez platformy internetowe. Chce ukrócić proceder fikcyjnego zatrudniania i wykorzystywania luk w prawie do omijania podstawowych praw pracowników. Zmiany mają dotyczyć około 28 milionów ludzi w Europie, którzy zarabiają w ten sposób. To m.in. dostawcy jedzenia, taksówkarze, programiści czy twórcy treści internetowych i osoby sprzątające. Ich liczba w najbliższych latach będzie rosła. Eksperci prognozują, że w 2025 r. zarabiających za pośrednictwem platform internetowych będzie już 43 mln.

Na ten galopujący wzrost zainteresowania pracą platformową złożyło się wiele czynników. Pierwszym jest postępująca cyfryzacja i rozwój technologiczny. Ale też chęć ograniczenia kosztów prowadzenia działalności czy zwiększenie elastyczności pracy. Swoje zrobiła również pandemia, która zamknęła ludzi w domach i utrudniała zarabianie w tradycyjny sposób oraz napływ ukraińskich uchodźców, którzy by zarobić na życie w kraju, do którego uciekli przed wojną, chwytali się każdego dostępnego zajęcia.