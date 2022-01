Nowy Ład. Jakie zmiany w przepisach dla przedsiębiorców?

1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy związane z Polskim Ładem czyli programem zmian w podatkach. Jakie są najważniejsze zmiany, które będą miały wpływ na przedsiębiorców?



Data: 04-01-2022, 11:52

Nowy Ład już obowiązuje. Jakie zamiany w przepisach ważne dla przedsiębiorców?/ fot. shutterstock

29 października 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zawierającą pakiet zmian podatkowych w ramach rządowego programu Polski Ład.

Nowy Ład. Jakie zamiany w przepisach ważne dla przedsiębiorców?

Zapraszamy na przegląd najważniejszych zmian w przepisach, przygotowany przez firmę doradczą KPMG:

Polski Ład: Zmiany w zakresie PIT oraz składki zdrowotnej

Najważniejsze zmiany w obszarze PIT oraz składki zdrowotnej wprowadzane w ramach Polskiego Ładu dotyczą:

- podwyższenia do 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla podatników PIT rozliczających się według skali podatkowej i podwyższenia do 120 tys. zł progu rozpoczynającego przedział dochodów, do których ma zastosowanie stawka podatku 32 proc.;

- likwidacji możliwości odliczania od PIT składki zdrowotnej, a także podwyżki wysokości składki zdrowotnej dla: przedsiębiorców rozliczających PIT na zasadach ogólnych (do 9 proc. faktycznego dochodu), przedsiębiorców opodatkowanych liniowym PIT (do 4,9 proc. faktycznego dochodu) oraz przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem PIT (wysokość składki będzie zależna od kwoty przychodów oraz kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce).

Wprowadzona zostaje tzw. “ulga dla klasy średniej”, dotycząca osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej, osiągających roczne przychody z tych umów w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł – która to ulga ma zniwelować niekorzystne skutki braku możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku.

Pozostałe zmiany w zakresie PIT zawarte w ustawie obejmują m.in.:

- wprowadzenie tzw. „ulgi na powrót” (dotyczącej osób powracających do Polski, które mają polskie obywatelstwo lub Kartę Polaka i przez ostatnie 3 lata nie miały rezydencji podatkowej w Polsce);

- wprowadzenia tzw. PIT „0” dla seniorów (zwolnienia z podatku dla osób, które mimo osiągnięcia wieku uprawniającego do emerytury zdecydują się być aktywne zawodowo, do 85 528 zł przychodów rocznie) oraz PIT „0” dla rodzin wielodzietnych (zwolnienia z podatku dla podatników wychowujących co najmniej czworo dzieci, do 85 528 zł przychodów rocznie).

Wprowadzone zostaną również zmiany w przepisach o amortyzacji podatkowej, polegające m.in. na: poszerzeniu katalogu składników wykorzystywanych w prowadzonej działalności, których odpłatne zbycie po wycofaniu ich z działalności jest kwalifikowane w podatku dochodowym do przychodów z działalności, wyłączeniu (od 1 stycznia 2023 r.), z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych oraz możliwości opodatkowania tzw. najmu prywatnego na zasadach ogólnych na rzecz opodatkowania ryczałtem.

Polski Ład: Zmiany w zakresie CIT

W zakresie CIT Polski Ład przewiduje m.in. przepisy o tzw. podatku od przerzucanych dochodów, mające na celu przeciwdziałanie transferowaniu dochodów do podmiotów powiązanych zlokalizowanych w jurysdykcjach o niskich efektywnych stawkach podatkowych.

Pozostałe zmiany dotyczące CIT w Polskim Ładzie obejmują, m.in.:

- rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do opodatkowania estońskim CIT o spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne oraz złagodzenie warunków korzystania z estońskiego CIT,

- szereg zmian dotyczących skutków podatkowych reorganizacji i restrukturyzacji,

- wprowadzenie regulacji dotyczącej tzw. polskiej spółki holdingowej polegającej na możliwości wybrania przez podmioty holdingowe rozwiązania, w ramach którego korzystać będą ze zwolnienia z opodatkowania zysków ze zbycia udziałów w spółkach zależnych (ale jednocześnie ze zwolnienia tylko 95 proc. dywidendy ze spółki zależnej w miejsce 100 proc. przy zasadach ogólnych),

- wprowadzenie do ustawy o CIT regulacji dotyczących miejsca faktycznego zarządu,

- wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących podatku u źródła.

Nowy system ulg podatkowych dotyczących innowacji

Nowelizacja przewiduje również wprowadzenie nowych ulg podatkowych dotyczących innowacji:

- ulgi na innowacyjnych pracowników – dla podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej, ponoszących koszty w związku z zatrudnianiem wysoko kwalifikowanych pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej;

- ulgi na prototyp – na produkcję próbną nowego produktu lub wprowadzenie go na rynek;

- ulgi prowzrostowej – na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów;

- ulgi IPO – dla firm wchodzących na giełdę i inwestujących w takie firmy;

- ulgi na robotyzację – polegającej na zmniejszeniu obciążeń podatkowych w wyniku zakupu fabrycznie nowych robotów przemysłowych oraz oprogramowania i rzeczy niezbędnych do obsługi tych robotów.

Nowelizacji ulegną także przepisy o uldze B+R, m.in. podatnicy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego (CBR) uzyskają możliwość odliczenia w ramach ulgi B+R kosztów kwalifikowanych w wysokości 200 proc., w tym kosztów kwalifikowanych dotyczących uzyskania i utrzymania patentu. Możliwe będzie również jednoczesne korzystanie z ulg B+R i IP Box.

Polski Ład: Zmiany w VAT

Polski Ład wprowadza do polskiego prawa podatkowego instytucję tzw. grupy VAT, której celem jest umożliwienie podmiotom powiązanym finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie wspólnego rozliczania się dla potrzeb VAT. Grupę VAT będą mogli utworzyć podatnicy posiadający siedzibę na terytorium Polski oraz podmioty zagraniczne prowadzące działalność gospodarczą w Polsce za pośrednictwem oddziału. Rozwiązanie to będzie dostępne od 1 lipca 2022 r.

Zmiany obejmą również wprowadzenie opcji opodatkowania usług finansowych, które obecnie korzystają ze zwolnienia z VAT. Podatnik prowadzący działalność w zakresie usług finansowych będzie mógł wybrać czy skorzysta ze zwolnienia, czy też wybiera opcję opodatkowania świadczonych usług VAT.

Pozostałe zmiany podatkowe zawarte w ustawie obejmują, m.in.:

- wprowadzenie ulgi konsolidacyjnej dla podmiotów ponoszących tzw. kwalifikowane wydatki na nabycie udziałów lub akcji spółki kapitałowej, polegającej na pomniejszeniu podstawy opodatkowania o określone wydatki do kwoty maksymalnie 250 tys. zł;

- wprowadzenie tzw. ryczałtu przejściowego, czyli formy abolicji podatkowej dla podatników PIT i CIT, którzy od października 2022 r. do marca 2023 r. ujawnią swoje dochody i wysokość podatku, który powinni byli zapłacić, a także opiszą źródło tego dochodu i którzy w zamian będą mogli skorzystać z opodatkowania tego dochodu ryczałtem wynoszącym 8 proc.;

- zmiany w zakresie cen transferowych, polegające m.in. na wydłużeniu z 7 do 14 dni terminu na przedłożenie lokalnej dokumentacji cen transferowych przez podatnika na żądanie organu podatkowego, doprecyzowaniu przepisów dotyczących tzw. „safe harbour” finansowego czy uproszczeniu zasad dokonywania korekt cen transferowych;

- zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych;

- ograniczenie amortyzacji podatkowej w spółkach nieruchomościowych;

- umożliwienie zawarcia pomiędzy inwestorem, a organem podatkowym tzw. porozumienia inwestycyjnego, czyli umowy w sprawie skutków podatkowych planowanej lub rozpoczętej nowej inwestycji lokalizowanej w Polsce.