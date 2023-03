Obywatele Ukrainy ciągle poszukują pracy w Polsce. Jak wynika z badania, obecnie w porównaniu od poprzednich lat zmieniła się formuła poszukiwania pracy.

Z badania wynika, że migracja zarobkowa sprzed wojny (2006 – 2020) była stosunkowo łatwa. Kto szukał pracy, przyjeżdżał z gwarancją zatrudnienia już z Ukrainy albo stosunkowo szybko znajdował pracę w Polsce. Duże skupiska Ukraińców w większych miastach sieciowały się i wspierały, dokładnie tak samo jak 2.5 miliona Polaków, które po wejściu do Unii Europejskiej wyemigrowało na Zachód: do Niemczech i dalej do Wielkiej Brytanii i Irlandii. W naturalny sposób pojawiły się wakaty. Z analizy danych z Roczników Statystycznych widać wyraźnie, że bezrobocie spadło dokładnie w 2006 roku i pojawiły się duże luki na rynku pracy – komentuje prof. Krystyna Gomółka z Wydziału Zarządzania Politechniki Gdańskiej, jedna ze współautorek badania dla Gremi Personal.

1/3 Ukraińców dowiadywała się o możliwości zatrudnienia z Internetu. Zatem zmienił się więc zasadniczo sposób pozyskiwania pracowników. Tylko 21 % pracowników znalazło pracę przez agencję pośredniczącą.

Jest XXI wiek, więc nie dziwi nas, że akurat tak szukają pracy obywatele Ukrainy. Jak słusznie zauważyła prof. Gomółka, Ukraińcy są bardzo rodzinnym i lojalnym narodem – za granicą czują wspólnotę, ba, widać to zresztą w trakcie wojny, która trwa już od ponad roku. Teraz wystarczy Whatsapp, Telegram czy inny sposób komunikacji w sieci. Ukraińcy też nadal korzystają z systemu poleceń – jeśli jedna osoba z rodziny czy bliskich z kręgu towarzyskiego znalazła dobrą pracę pod względem warunków i płacy, polecali innym bądź wręcz pomagali w przeprowadzce innym. I co bardzo ważne - Ukraińcy szukają pracy w języku ukraińskim bądź rosyjskim. Ale czy to może oznaczać koniec agencji zatrudnienia? Wątpię, bo mimo, że obecnie jest stosunkowo łatwo znaleźć pracę, to nadal trzeba wypełnić biurokratyczne warunki i znać język polski, żeby uzyskać legalizację zgodnie z literą prawa, więc międzynarodowe agencje pracy zawsze będą miały przewagę – komentuje Anna Dzhobolda, dyrektorka departamentu rekrutacji międzynarodowych Gremi Personal.