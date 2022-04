Obywatele Ukrainy mają swobodny dostęp do polskiego rynku pracy

Dzisiaj obywatele Ukrainy mają swobodny dostęp do polskiego rynku pracy. W praktyce oznacza to, że do podjęcia pracy nie potrzebują już żadnych zezwoleń ani oświadczeń – przekazało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Obywatele Ukrainy, którzy chcą podjąć pracę, mogą skorzystać m.in. z dostępnej w ich języku Centralnej Bazy Ofert Pracy - mówi Marlena Maląg; fot. PAP/ Tomasz Wojtasik

Swobodny dostęp do polskiego rynku pracy oznacza, że do podjęcia pracy nie są potrzebne zezwolenia. Konieczne jest za to formalne zgłoszenie faktu zatrudnienia obywatela Ukrainy przez pracodawcę, który ma na to 14 dni.

Praca dla Ukraińców

"Obywatele Ukrainy, którzy chcą podjąć pracę, mogą skorzystać m.in. z dostępnej w ich języku Centralnej Bazy Ofert Pracy. Ale nie tylko. Mają do dyspozycji też np. infolinię 19-524 oraz portal Zielona Linia - to taki nowoczesny wirtualny urząd pracy, dostępny dla każdego i o każdej porze. W języku ukraińskim działa także Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia oraz strona Pomagam Ukrainie" - wylicza cytowana w komunikacie minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

MRiPS przypomniało, że mogą się oni zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy, gdzie będą mogli korzystać z instrumentów takich, jak pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe czy szkolenia.

"Pragnę gorąco uczulić wszystkich na pewne podstawowe zasady związane z podjęciem pracy, które pozwolą uniknąć nieprzyjemności. To przede wszystkim zawarcie z pracodawcą pisemnej umowy o pracę określającej warunki zarówno pracy, jak i wynagrodzenia" - zaapelowała minister.

Dodała, że nakłanianie osoby do zatrudnienia bez umowy o pracę jest niezgodne z prawem polskim i obywatele Ukrainy nie powinni się na to zgadzać.

Ministerstwo przypomniało równie, że przed podpisaniem umowy o pracę należy zapoznać się z warunkami, które zostały w niej zawarte i, jeśli jest to konieczne, poprosić kogoś, aby wyjaśnił i pomógł zrozumieć jej zapisy.

"Gdy zostaniesz przez pracodawcę niewłaściwie potraktowany, np. gdy pracodawca stosował wobec Ciebie przymus fizyczny lub psychiczny - zgłoś koniecznie sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy" - podkreśliło MRiPS, dodając, że będąc ofiarą jakiegokolwiek przestępstwa, należy zgłosić się na policję.

W komunikacie poinformowano również, że Państwowa Inspekcja Pracy zapewnia w języku ukraińskim i rosyjskim nieodpłatne porady prawne na temat przepisów regulujących legalność zatrudnienia oraz praw pracowników