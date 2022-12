Dookoła rynku

Od 1 stycznia nowy obowiązek w ZUS. Masz czas tylko do końca grudnia

Autor: PAP

Data: 25-12-2022, 09:48

Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Umożliwi ono załatwianie spraw w ZUS online – w dowolnym miejscu i czasie – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Obecnie obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mają płatnicy rozliczający składki za więcej niż pięć osób. /fot. Shutterstock

Profil PUE ZUS obowiązkowy od stycznia 2023

Obecnie obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mają płatnicy rozliczający składki za więcej niż pięć osób. Po zmianach obowiązek ten obejmie wszystkich przedsiębiorców - także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do pięciu pracowników, i tych, którzy płacą składki tylko za siebie.

"Do 30 grudnia br. wszyscy płatnicy składek - osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - powinni mieć konto na PUE ZUS. Mogą to zrobić osobiście lub upoważnić kogoś do dostępu do roli płatnika na PUE ZUS" - wskazuje, cytowany w komunikacie, rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.