Już 15 listopada wypada tegoroczny Europejski Dzień Równości Płacowej. To właśnie od tego dnia aż do końca roku – zdaniem Komisji Europejskiej – kobiety pracują za darmo. Jak to możliwe?

Od 15 listopada kobiety pracują za darmo? fot. shutterstock

Kobiety zarabiają mniej i poszukują dodatkowej pracy

Najnowsze dane z badania „The Perfect Match” firmy kadrowo-płacowej SD Worx pokazują, że co czwarta Polka (39 proc.) zgłasza trudności z pokryciem wszystkich miesięcznych wydatków.

Aż 32,5 proc. kobiet w Polsce w ciągu ostatniego roku poszukiwało dodatkowej pracy, by zrealizować stałe domowe zobowiązania. A to wszystko przy ciągle wysokiej nierówności płacowej. Jak podkreślał RPO, w 2021 r. luka płacowa wynosiła 8,5 proc. i choć była niższa niż średnia unijna (12,7 proc.), to jednak na przestrzeni dziesięciu lat wzrosła prawie dwukrotnie. Oznacza to, że pomimo wzrostu wynagrodzeń, różnica w dochodach kobiet i mężczyzn wciąż znacząco wpływa na kształtowanie polskiej rzeczywistości.

Jak wynika z danych SD Wrox, kobiety aktywniej podejmują kroki w celu poprawy swojej sytuacji finansowej. Aż 44,2 proc. z nich poprosiło o podwyżkę, co stanowi wyższy odsetek niż w przypadku mężczyzn (39 proc.). Ostatecznie, uzyskało ją 50,9 proc. kobiet i 48,4 proc. mężczyzn. Pomimo tego, aż 41,1 proc. kobiet – w porównaniu do 30,8 proc. mężczyzn – planuje poszukać pracy w niepełnym wymiarze godzin, aby uzyskać dodatkowy dochód. Oznacza to, że obecna sytuacja ekonomiczna nie pozwala im zaspokoić podstawowych potrzeb budżetu domowego – wskazało tak ok. 4 na 10 osób żyjących w Polsce.

Od 15 listopada kobiety pracują za darmo?

Od 15 listopada aż do końca roku kobiety pracują za darmo. To niestety nie żart, a twarde dane płacowe. Komisja Europejska co roku, na podstawie danych z 12 państw wspólnoty, ustala datę graniczną, która pokazuje rozbieżność między zatrudnionymi na tym samym stanowisku kobietami i mężczyznami. Z udostępnianych przez KE informacji wynika, że średnia luka płacowa wynosi około 12,7 proc.