Zgodnie z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego 22 września wejdą w życie nowe przepisy chroniące przed zwolnieniem kilka grup pracowniczych. Wśród nich będą m.in. kobiety w ciąży, działacze związków zawodowych oraz członkowie rad pracowniczych.

Kogo będzie chroniła nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego?; fot. shutterstock/JLco Julia Amaral

Wśród osób chronionych znowelizowanym Kodeksem postępowania cywilnego będą również rodzice na urlopach (macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich, wychowawczych); pracownicy w wieku przedemerytalnym; społeczni inspektorzy pracy, a także pracownicy w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy (m.in. w trakcie zwolnienia lekarskiego).

Jak czytamy na łamach pulshr.pl, jeżeli pracownik zostanie zwolniony (za wypowiedzeniem lub dyscyplinarnie) i zaskarży decyzję pracodawcy do sądu, firma będzie zobowiązana do dalszego zatrudnienia pracownika do momentu prawomocnego zakończenia postępowania.