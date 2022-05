Od 24 lutego do Polski z Ukrainy wjechało 3,442 mln osób

Od początku wojny funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych z Ukrainy do Polski 3,442 mln osób - podała w środę Straż Graniczna. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 20 tys. osób - dodano.

Autor: PAP

Data: 18-05-2022, 09:55

We wtorek na Ukrainę odprawiono 26 tys. osób/ fot. Pixabay

"Od 24.02 #funkcjonariuszeSG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 3,442 mln os." - podała w środę rano na Twitterze Straż Graniczna.

Jak poinformowała, we wtorek do Polski z Ukrainy wjechało 20 tys. osób - to wzrost o 5 proc. względem statystyk z poniedziałku, kiedy przyjechało z Ukrainy 19,2 tys. osób, a w środę do godziny 7 rano przybyło 5,6 tys. osób - wzrost o 20 procent w stosunku do danych z wtorkowego poranka ().

We wtorek na Ukrainę odprawiono 26 tys. osób. Od 24 lutego 2022 roku to już 1,358 mln. osób.

W środę mija 85. doba wojny.