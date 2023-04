Strategia „Od pola do stołu” – na drodze do zrównoważonych systemów żywnościowych. Europejska strategia i krajowe plany. Konieczne dostosowania technologiczne i ich koszty. Rodzaje i skala inwestycji. Transfer wiedzy - zapraszamy na EEC 2023 już 26 kwietnia.

EEC 2023 to trzy dni wypełnione dyskusjami na najbardziej aktualne tematy, którymi żyją Polska, Europa i świat. Od wojny w Ukrainie i jej globalnych skutków po kwestie bezpieczeństwa energetycznego, od digitalizacji i cyfrowej rewolucji, aż po zieloną transformację gospodarki.

AGENDA EEC 2023

EEC 2023: Od pola do stołu

Zmiany w modelach produkcji i dystrybucji. Redukcja strat żywności, ograniczenie jej marnowania oraz zużycia zasobów potrzebnych do wytworzenia niewykorzystanych produktów żywnościowych. Samowystarczalność coraz istotniejszym elementem bezpieczeństwa żywnościowego. Zapraszamy na panel "Od pola do stołu"



Od pola do stołu

26 kwietnia 2023 • 11:30-13:00

Strategia „Od pola do stołu” – na drodze do zrównoważonych systemów żywnościowych. Europejska strategia i krajowe plany. Konieczne dostosowania technologiczne i ich koszty. Rodzaje i skala inwestycji. Transfer wiedzy. Zmiany w modelach produkcji i dystrybucji. Redukcja strat żywności, ograniczenie jej marnowania oraz zużycia zasobów potrzebnych do wytworzenia niewykorzystanych produktów żywnościowych. Samowystarczalność coraz istotniejszym elementem bezpieczeństwa żywnościowego.

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

· Małgorzata Bojańczyk, dyrektor, Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”

· Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

· Waldemar Humięcki, dyrektor generalny, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

· Monika Łasoń, właścicielka, Groser - Grodzkie Sery Kozie

· Andrej Modic, prezes zarządu, Farmer Direct Sp. z o.o. (LokalnyRolnik.pl)

· Bartosz Urbaniak, szef Bankowości Food & Agro na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę, Bank BNP Paribas

EEC 2023: 24-26 KWIETNIA

Już 24-26 kwietnia zapraszamy na XV edycję Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

– To już 15. edycja Kongresu, o którego sile stanowi synergia zaangażowania przedstawicieli biznesu, ekspertów i liderów opinii oraz samych uczestników, zainteresowanych wnioskami z tej ważnej dyskusji, jaka toczy się co roku w Katowicach. Program tegorocznej odsłony naszego wydarzenia, które aspiruje do miana najbardziej opiniotwórczej debaty dotyczącej wyzwań dla europejskiej gospodarki, poruszy tematy najistotniejsze dzisiaj, ale będzie także ramą dla stawiania diagnoz dotyczących społeczno-gospodarczej przyszłości Polski, Europy i świata – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Kongresu.

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski, Europy, świata, wśród których wymienić można: unijnych komisarzy, premierów i przedstawicieli rządów państw europejskich, prezesów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.

W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP.

