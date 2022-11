Ola Lazar, współzałożycielka FoodForward weźmie udział w XV edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Będzie prelegentką panelu "Foodtech i Retailtech – innowacje i strat-upy zmieniają obraz rynku".

Ola Lazar, współzałożycielka FoodForward/ fot. PTWP

Innowacje i strat-upy na Forum Rynku Spożywczego i Hadlu

W branży spożywczej i handlowej nadal jest sporo miejsca dla daleko idącej innowacyjności. Jej główną siłą napędową są potrzeby i oczekiwania konsumentów. O tym porozmawiamy w czasie Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

8 listopada 2022 w godz. 11.30-13.00 zapraszmy na debatę "Foodtech i Retailtech – innowacje i strat-upy zmieniają obraz rynku".

Panel rozpocznie się od rozmowy z:

° Krzysztofem Klincewiczem, kierownikiem, Zakładu Teorii i Metod Organizacji, Wydział Zarządzania, Uniwestytet Warszawski, partnerem, EIT Food

° Milda Kraużlis, kierownikiem programu RIS, EIT Food

Moderatorką rozmowy jest: Magdalena Brzózka, redaktor prowadząca, portalspozywczy.pl, horecatrends.pl

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

° Mateusz Kowalczyk, CEO, Co-Founder, Foodsi

° Rafał Kunicki, CEO, PROTEINrise Sp. z o.o.

° Ola Lazar, współzałożyciel, FoodForward

° Piotr Lubiewa-Wieleżyński, Sales Development Director, Carrefour Polska

° Andrej Modic, prezes zarządu, Farmer Direct Sp. z o.o. (LokalnyRolnik.pl)

° Bartłomiej Rak, założyciel, Rebread Sp. z o.o.

Moderacja: Piotr Grabowski, współzałożyciel, FoodTech.ac

Zapraszamy do rejestracji na udział w tegorocznej edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu, która odbędzie się 7-8 listopada w Hotelu Grand Sheraton Warsaw. Prowadzimy osobną rejestrację na udział stacjonarny oraz udział online.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu to doroczna okazja do spotkania i dyskusji w jednym miejscu przedstawicieli największych firm sektora spożywczego i HoReCa: producentów, przetwórców, dystrybutorów i handlowców, a także osób z rządu i organizacji branżowych mających realny wpływ na zmiany w sektorze spożywczym i handlowym.

Think Agile – to główne hasło tegorocznej 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Mieści w sobie setki elastycznych i zwinnych działań, które polskie firmy podejmują każdego dnia, by w zmiennej rzeczywistości zareagować odpowiedzialnie, skutecznie i właściwie odpowiedzieć na potrzeby rynku.

Głównymi nurtami tematycznymi tegorocznego Forum są:

THINK AGILE scenariusze i wyzwania dla branży w trakcie zawirowań geopolitycznych i finansowych, nowe modele biznesowe, eksport w czasach przełomu

THINK GREEN zielone zasady w produkcji, żywność roślinna, dekarbonizacja, neutralność klimatyczna wobec transformacji

THINK TECH innowacje i start-upy, foodtech, retailtech, e-commerce, zakupy jutra, nowe technologie dla konsumentów

THINK BETTER odpowiedzialność społeczna, ESG w branży spożywczej, budowanie lepszej marki

THINK HUMAN dobrostan, odpowiedzialność za środowisko i pracowników, cyrkularne wybory, transparentność, komfort zakupów, lokalność.

Dlaczego warto zarejestrować się na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022?

● Networking. W jednym miejscu spotkają się: najważniejsi w kraju przedstawiciele i liderzy branży, inwestorzy, eksperci oraz przedstawiciele władz samorządowych. Od Ciebie zależy, jak wykorzystasz nowe kontakty.

● Najgorętsze tematy w branży: nowy handlowy ład | żywność i opakowania bez śladu | fabryka 4.0 | zarządzanie FMCG | ESG w branży spożywczej i handlu | foodtech, retailtech i e-commerce | trendy dla sektora HoReCa.

● Forum to 2 intensywne dni wypełnione dyskusjami o aktualnych wyzwaniach branży, najnowszych trendach w sprzedaży, szansa dzielenia się wiedzą oraz rozwiązaniami wdrożonymi w polskich realiach.

● Wiedza i inspiracje. Szansa na uzyskanie konstruktywnych wniosków, diagnoz dotyczących kształtu i perspektyw rozwoju jednej z największych gałęzi gospodarki w naszym kraju – branży spożywczej, handlowej i HoReCa.

● Udział w wieczornej gali wręczenia Nagród Food&Retail Award oraz certyfikatów Dobry Produkt przyznanych w drodze plebiscytu.

Organizatorem 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022 jest Grupa PTWP wraz z redakcjami PortalSpozywczy.pl, DlaHandlu.pl oraz HoReCaTrends.pl.