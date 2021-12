Paszportyzacja Polskiej Żywności - jest umowa

W resorcie rolnictwa została podpisana umowa w sprawie pilotażowego projektu Paszportyzacji Polskiej Żywności. Chodzi o budowę systemu pozwalającego na identyfikację żywności, aby zapewnić konsumentom wiarygodną informację na temat produktów.

W resorcie rolnictwa została podpisana umowa w sprawie pilotażowego projektu Paszportyzacji Polskiej Żywności/ fot. PAP/Marcin Obara

Umowa dot. Paszportyzacji Polskiej Żywności została podpisana w obecności wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka. Umowę podpisali: zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) Michał Wiśniewski oraz dyrektor Państwowego Instytutu Badawczego NASK Wojciech Pawlak.

Paszportyzacja Polskiej Żywności - co to znaczy

Wicepremier Kowalczyk po podpisaniu umowy zaznaczył, że projekt ma służyć nie tylko uzyskaniu rzetelnej wiedzy przez konsumentów, ale także będzie on pomocy dla producentów żywności, którzy powinni konkurować nie tylko ceną, ale głównie jakością.

Projekt "Paszportyzacja polskiej żywności" realizowany jest przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, przy merytorycznym wsparciu Centrum GovTech Polska, pod nadzorem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wpisuje się on w światowy trend zmierzający do zapewnienia wiarygodnej informacji o produkcie żywnościowym. Polega on na budowie i pilotażowym wdrożeniu cyfrowego systemu pozwalającego na identyfikowanie żywności na kluczowych etapach łańcucha dostaw, tj. "od pola do stołu".

Projekt ma być realizowany dwuetapowo. W latach 2021-2023 przeprowadzony zostanie pilotaż na rynkach: wołowiny, wieprzowiny i ziemniaka. Jego realizacja została powierzona państwowemu instytutowi - Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK).

Paszportyzacja Polskiej Żywności - plan pilotażu

Pilotaż ma sprawdzić praktyczne możliwości zbudowania jednego, w pełni kompatybilnego systemu IT dla różnorodnych produktów żywnościowych. Rezultatem realizacji pilotażu będzie możliwość wygenerowania pełnego zakresu "paszportu" oraz udostępnienie uczestnikom rynku informacji potwierdzających autentyczność, jakość i bezpieczeństwo żywności.

Pilotaż będzie sfinansowany ze środków KOWR, a szacowany koszt jego realizacji to 15 mln zł.

Drugi etap to budowa docelowego systemu IT - zaplanowana została na lata 2023-2024 pod warunkiem, że pilotaż potwierdzi zasadność jego wdrożenia. Najbardziej istotnym etapem realizacji systemu docelowego będzie wdrożenie do systemu IT funkcji udostępniającej informacje o produkcie żywnościowym konsumentom (za pomocą aplikacji mobilnej). System będzie także przygotowany do rozbudowy o kolejne rynki AGRO (np. rynek drobiu, jaj czy warzyw i owoców), tak aby polska żywność otrzymała niepodważalny certyfikat autentyczności danych - poinformował resort rolnictwa.

W styczniu 2021 r. list intencyjny w tej sprawie z KOWR podpisały organizacje branżowe działające na rynku ziemniaka, wołowiny i wieprzowiny: Polska Federacja Ziemniaka, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI), Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Zachowawczej Rasy Polska Czerwona w typie mięsnym.

Oczekiwane korzyści z wdrożenia projektu to m.in.: wzrost pozytywnego wizerunku produkowanej w Polsce żywności, wsparcie zrównoważonego rozwoju branży rolno-spożywczej w zakresie możliwości eksportowych poprzez umocnienie wizerunku polskich marek na arenie międzynarodowej, ograniczenie kosztów działań inspekcji kontrolnych czy wycofywania partii towarów z łańcucha dostaw.

W opinii Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, uzyskiwaniu rzetelnych informacji sprzyja produkcja w systemach jakości. Wówczas możliwa jest większa przejrzystość w łańcuchach dostaw żywności od hodowcy do konsumenta, kontrola jakości na każdym etapie produkcji czy zbudowanie zaufania konsumentów do finalnego produktu spożywczego.

UPEMI liczy z tego tytułu na poprawę wizerunku polskich produktów rolno-spożywczych w kraju i za granicą, zwiększenie ich eksportu czy zwiększenie konkurencyjności podmiotów sektora mięsnego na rynku polskim.