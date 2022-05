Płaca minimalna: Będą dwie podwyżki?

Rozważamy podwyżkę minimalnego wynagrodzenia od początku 2023 r. do 3350 zł, a od lipca do 3500 zł – mówi Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

Płaca minimalna: Rząd zastanawia się nad kwotą podwyżki, fot. pixabay.com/PhotoMIX-Company

Rząd planuje dwie podwyżki?

Ostateczna propozycja rządu w sprawie wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2023 r. będzie znana najpóźniej 15 czerwca. Ze względu na wysoką inflację przepisy przewidują, że poza tradycyjnym ustawowym podniesieniem tego wynagrodzenia od stycznia, w lipcu powinna nastąpić także druga podwyżka.

Płaca minimalna: 490 zł więcej?

Jak wynika ze słów Marleny Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, jakie padły na czwartkowym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, rząd planuje podwyżkę z obecnych 3010 zł do 3350 zł od stycznia i 3500 zł od lipca. Łącznie będzie to więc 490 zł więcej, a od stycznia minimalne wzrośnie tylko o 340 zł. Czyli poniżej tego, co 1,6 mln pracownikom z minimalnym wynagrodzeniem gwarantuje ustawa. Od połowy przyszłego roku dostaną jednak więcej.

Taka propozycja nie zadowoli ani związków zawodowych, ani też pracodawców. Związkowcy we wspólnym stanowisku z 13 maja zaproponowali bowiem 490 zł podwyżki od stycznia i kolejne 250 zł od lipca.

