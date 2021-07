Płaca minimalna w 2022 roku na poziomie 3 tys. zł?

Rząd proponuje, aby płaca minimalna w 2022 roku wynosiła 3 tys. złotych.

Autor: PAP

Data: 23-07-2021, 09:44

Płaca minimalna w 2022 roku na poziomie 3 tys. zł? Fot. shutterstock

Rząd przygotował projekt rozporządzenia z płacą minimalną w 2022 na poziomie 3 tys. zł - podano w ocenie skutków regulacji projektowanego aktu prawnego.

"W projekcie proponuje się ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 3000 zł (wzrost w stosunku do wysokości obowiązującej w roku bieżącym o 7,1 proc. oraz relację do prognozowanego na 2022 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie 51,4 proc.) oraz minimalnej stawki godzinowej na poziomie 19,60 zł" - napisano.



Zgodnie z informacjami zawartymi w osr, podwyżka płacy minimalnej oraz stawki godzinowej dotyczy ok 2,2 mln osób.