Polacy nadal preferują zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i chcą zachować balans między obowiązkami, a życiem osobistym; ponad połowa badanych deklaruje, że odejdzie z pracy w przypadku działań mobbingowych - wynika z raportu serwisu pracuj.pl.

Polacy chcą umowy o pracę, ale i balansu między obowiązkami i życiem osobistym /fot. unsplash, Nick Morrison

Polacy chcą work-life balance

Polacy wymagają od swoich pracodawców wyższych standardów, chcą się rozwijać, a jednocześnie zachowywać równowagę pomiędzy pracą a regeneracją - zauważył portal pracuj.pl w czwartkowym raporcie.

Z zaprezentowanego badania wynika, że 54 proc. osób zadeklarowało, iż odejdzie z pracy, jeśli w firmie będą przypadki działań o charakterze mobbingowym. Również co drugi badany złożyłoby wypowiedzenie z pracy wpływającej źle na jego zdrowie psychiczne.

Zgodnie z raportem 53 proc. badanych poświęca na obowiązki zawodowe 8 godz. dziennie, a 63 proc. deklaruje, że utrzymuje odpowiedni balans pomiędzy pracą, a życiem osobistym. Według siedmiu na dziesięciu respondentów, pracodawcy powinni wspierać pracowników w tzw. work-life balance.

Polacy wierzą w etat

Z raportu wynika również, że dla zdecydowanej większości (88,5 proc.) respondentów nadal preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę, najlepiej na czas nieokreślony. Tylko 5,5 proc. respondentów wybrałoby samozatrudnienie.

W obecnych czasach na znaczeniu zyskuje stabilność i bezpieczeństwo, a to w rzeczywistości najlepiej zapewnia właśnie umowa o pracę. Daje ona pracownikowi stabilne zatrudnienie i chroni go np. przed nagłym zwolnieniem bez uzasadnionej przyczyny - komentuje, cytowana w informacji, Agata Roszkiewicz, ekspertka ds. wynagrodzeń i benefitów w pracuj.pl.

Zwraca uwagę, że taki rodzaj zatrudnienia zapewnia m.in. minimalną płacę, konkretny czas pracy, urlopy, ubezpieczenie zdrowotne czy ochronę przed dyskryminacją i mobbingiem, a pracownik jest chroniony przed nieuczciwymi praktykami ze strony pracodawcy.

W raporcie wskazano również, że 40 proc. respondentów zmieniło pracę w ostatnich trzech latach. Nadal głównym powodem poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia są zarobki (57 proc. badanych), a 26 proc. jako powód podało brak możliwości rozwoju. Badani zwracają też uwagę na traktowanie pracowników przez pracodawcę i na wizerunek firmy.

Dla pracowników ważna jest reputacja firmy

Dla 62 proc. respondentów renoma firmy ma istotny wpływ na to, czy zaaplikują na daną ofertę pracy. Chcą oni pracować dla firm, które cieszą się dobrą reputacją, są postrzegane jako etyczne i odpowiedzialne - podał portal.

Pracownicy chcą też m.in., by pracodawca jasno komunikował, co ma do zaoferowania, np. by w opisie oferty pracy podawał, jakie proponuje wynagrodzenie.

Badani pracownicy chcą pracować dla firm, które stawiają na pierwszym miejscu ich zdrowie i szczęście. 63 proc. respondentów naszego badania deklaruje, że utrzymuje w życiu odpowiedni balans pomiędzy zaangażowaniem w pracę a życiem osobistym i regeneracją. 55 proc. badanych deklaruje, że w ich otoczeniu - wśród znajomych i rodziny - coraz więcej osób zaczyna zwracać uwagę na kwestię tej równowagi. To bardzo pozytywny trend, który na nowo definiuje współczesne środowiska pracy - dodaje Konstancja Zyzik, ekspertka ds. rekrutacji i rozwoju talentów w pracuj.pl.

Badanie zostało przeprowadzone w marcu 2023 roku na zlecenie serwisu pracuj.pl, na próbie 2044 Polaków w wieku 18-65, biorąc też pod uwagę płeć, wiek i wielkość miejscowości zamieszkania osób biorących udział w tym badaniu.