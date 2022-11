W okresie wyprzedaży cyberprzestępcy zwiększają swoją aktywność, próbują zdobyć nasze poufne dane i wyłudzić pieniądze - ostrzega policyjne Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC). Policjanci zalecają, aby sprawdzać wiarygodność sklepów internetowych i uważać przy płatnościach.

W okresie wyprzedaży łatwiej paść ofiarą oszustwa/ fot. CardMapr.nl on Unsplash

Ostatni tydzień listopada w sklepach, również internetowych, upływa pod znakiem wyprzedaży. Wypada wtedy Black Friday (Czarny Piątek) i Cyber Monday (Cyberponiedziałek). CBZC podkreśla, że w tym czasie swoją aktywność zwiększają oszuści.

Black Week to gratka dla oszustów

"Pamiętajmy, aby w wirze promocyjnych zakupów nie stracić zdrowego rozsądku i nie stać się ofiarą cyberprzestępstwa" - apelują policjanci. CBZC przygotowało kilka zasad, którymi można się kierować, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo w internecie.

Funkcjonariusze radzą m.in., aby wybierać te platformy i sklepy, które cieszą się dobrymi opiniami klientów. "Przejrzyjmy fora internetowe i zapoznajmy się z komentarzami innych klientów na temat tego sprzedawcy internetowego. Wybierajmy te sklepy, które cieszą się największą liczbą pozytywnych opinii" - tłumaczą.

"Szczególną uwagę zwracać na to, czy cena towaru nie wydaje się zbyt atrakcyjna - oszuści często kuszą kupujących bardzo niską ceną" - zauważa CBZC.

Jak zweryfikować sklep internetowy?

Policjanci przypominają też, że sklep internetowy jak każda inna firma, musi posiadać numer telefonu stacjonarnego, adres i dane rejestracyjne - np. numery NIP i REGON. Powinien być też zamieszczony nr KRS (Krajowy Rejestr Sądowy), który można zweryfikować on-line. Funkcjonariusze zalecają też, aby sprawdzić datę uruchomienia sklepu internetowego, bo im dłużej sklep działa, tym większa pewność, że jest bezpieczny.

Uwaga na linki

CBZC podkreśla, że dokonując płatności za zakupy, nie należy korzystać z linków otrzymanych od niepewnych, nieznanych platform. Nikomu i nigdy nie powinno się ponadto udostępniać haseł i loginów do bankowości internetowej. Trzeba też dokładnie sprawdzać wiadomości, jakie się otrzymuje w toku płatności, i czytać, na co wyraża się zgodę i jaki przelew się potwierdza. Na portalach aukcyjnych policjanci zalecają wybierać, jeśli to możliwe, opcję płatności za pobraniem.

"Jedną z częściej stosowanych przez cyberprzestępców metod jest przejmowanie kont na portalach społecznościowych i poprzez podszywanie się pod naszego znajomego lub członka rodziny, wyłudzanie kodów do realizacji szybkich płatności bezgotówkowych" - ostrzega CBZC.