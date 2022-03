Polskie start-upy skazane na kryzys?

Rynek innowacyjnych spółek i ich finansowania może się w Polsce załamać - alarmują eksperci. Wszystko przez wojnę za wschodnią granicą a także kończące się programy publicznego wsparcia - informuje "Rzeczpospolita".

Autor: PAP

Data: 23-03-2022, 09:10

Wojna zniechęca fundusze do kierowania strumienia pieniędzy do regionu, który jest blisko wojny./fot. shutterstock

"Rodzimy ekosystem start-upów przez ostatnie kilka lat przeżywał istny boom". "Liczba i wartość transakcji venture capital rosła w rekordowym tempie, a zagraniczni inwestorzy coraz chętniej zaglądali nad Wisłę. Ta sielanka innowacyjnych spółek zostanie jednak przerwana" - informuje Rz gazecie.

Wojna zniechęca fundusze do kierowania strumienia pieniędzy do regionu, który jest tak blisko walk. "Brak finansowania, w połączeniu z faktem, że dwa główne motory napędowe start-upów w naszym kraju, czyli publiczne programy PFR Starter i NCBiR Bridge Alfa, zakończą wkrótce obecne edycje, to recepta na kryzys w tej szybko rosnącej dotąd branży" - czytamy w dzienniku.