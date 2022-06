Ponad 20 tys. cudzoziemców walczy po stronie Ukrainy

Autor: PAP

Data: 26-06-2022, 17:45

Jak informuje BBC ponad 20 tys. cudzoziemców walczy po stronie Ukrainy przeciwko Rosji. Ochotnicy zgłosili się do Sił Zbrojnych Ukrainy z ponad 50 krajów.

/fot. Kate McDaniel/Unsplash

Obcokrajowcy walczą na Ukrainie na podstawie oficjalnych kontraktów w ramach Legionu Międzynarodowego wchodzącego w skład Sił Zbrojnych Ukrainy. Funkcje dowódcze w jednostce pełnią Ukraińcy.

Pomimo tego, że w szeregach Legionu doszło do strat, do jego szeregów wciąż zgłaszają się nowi ochotnicy.

Dołączając do walki, cudzoziemcy kierują się różnymi motywami. "To nie tylko walka o Ukrainę, to też walka o Tajwan; przybyłem tu na rzecz niepodległości i pokoju" - mówi jeden z mężczyzn, trzymając w rękach tajwańską flagę. "Walczymy o demokrację tego świata przeciwko dyktatorowi" - podkreśla inny z bohaterów reportażu.

W walkach na Ukrainie zginęło dwóch brytyjskich żołnierzy.