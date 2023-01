W czwartek 19 stycznia br. w warszawskiej siedzibie Komisji Krajowej NSZZ “S” odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ “Solidarność” z przedstawicielami Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców (PFPŻ ZP).

W spotkaniu po stronie związkowej brali udział: przewodniczący Sekretariatu Spożywców Zbigniew Sikorski i członkowie Rady Sekretariatu Andrzej Nowacki, Stanisław Lubaś. Natomiast stronę pracodawców reprezentowali prezes Zarządu Federacji Małgorzata Skonieczna i wiceprezes Andrzej Gantner.

To właśnie podczas tego spotkania Zbigniew Sikorski w imieniu Sekretariatu Spożywców, przedstawił propozycję dotyczącą zapoczątkowania prac nad powstaniem ponadzakładowego układu branżowego. Jak czytamy na stronie SPS, została ona z zaciekawieniem przyjęta przez przedstawicieli pracodawców.

– To temat, który będę chciał podjąć w nowej kadencji. Rozmawialiśmy kogo taki układ mógłby objąć, bo dziś nie można go skonstruować dla całej branży spożywczej. Poszczególne sektory znajdują się bowiem w różnej sytuacji. Chcemy skupić się na przygotowaniu projektu i wprowadzeniu tego układu w życie w sektorze przemysłu piwowarskiego i cukrowniczego. To dla nas istotna sprawa, choć do tego jeszcze długa droga – stwierdził przewodniczący Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ “S”.