Praca dla młodych. Planowanie kariery z Fundacją Wawel z Rodziną

Fundacja “Wawel z Rodziną” ruszyła z drugą edycją programu #DobraRobotaChallenge, zachęcającego młodzież do planowania swojej ścieżki zawodowej oraz przygotowania się do podjęcia pierwszej pracy.

Autor: informacja prasowa

Data: 27-10-2021, 15:47

Konkurs edukacyjny trwa do 31 stycznia 2022 r. Szczegóły i regulamin konkursu znaleźć można na stronie Fundacji fot. materiały prasowe

Do dyspozycji pedagogów przygotowano 5 skryptów ze scenariuszami zajęć, które ułatwią uczestnikom programu poznanie swoich zainteresowań i kompetencji. W ramach programu trwa również konkurs, w którym do zdobycia są słodkie upominki marki Wawel.

Druga edycja programu edukacyjnego #DobraRobotaChallenge

W kolejnej edycji programu edukacyjnego #DobraRobotaChallenge, podobnie jak w pierwszej, udział mogą wziąć wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych opieki dziennej i całodobowej. W ramach programu przygotowano scenariusze pięciu lekcji: Otwartość, Kompetencje zawodowe, Doświadczenie, Rozmowa Kwalifikacyjna oraz Pierwszy dzień w pracy. Na każdych z zajęć młodzież pozna jeden obszar tematyczny, który ma na celu przygotować ich do podjęcia pierwszej pracy oraz pomóc sprawnie odnaleźć się w nowym otoczeniu i sytuacji. Dodatkowo podopieczni placówek oraz nauczyciele mogą korzystać z materiałów filmowych, w których znane osoby opowiadają o swojej pracy. Filmy można znaleźć na portalu Facebook, wpisując hasztag #dobrarobotachallenge.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Konkurs i słodycze marki Wawel

Akcji towarzyszy także konkurs, który polega na wykonaniu minimum 3 z 5 dowolnych poleceń opisanych w materiałach dydaktycznych, jako „Zadania z gwiazdką – konkursowe”. Powstałe prace wystarczy wysłać na adres mailowy Fundacji. Na zwycięzców czekają pyszne słodycze marki Wawel.

– Druga edycja programu edukacyjnego #DobraRobotaChallenge oraz organizowany w jej ramach konkurs to kontynuacja pełnej sukcesów zeszłorocznej inicjatywy. W ubiegłym roku do akcji zgłosiło się aż 255 szkół i placówek opiekuńczych, co pokazuje realne zainteresowanie tematem planowania ścieżki zawodowej młodzieży. W tym roku postanowiliśmy przybliżyć młodym ludziom zagadnienia z obszaru podjęcia pierwszej pracy. Zapraszamy wszystkie placówki do udziału w naszym konkursie - mówi Sylwia Warnecka z Fundacji „Wawel z Rodziną”.

Konkurs edukacyjny trwa do 31 stycznia 2022 r. Szczegóły i regulamin konkursu znaleźć można na stronie Fundacji: fundacjawawel.pl/dobrarobota/

Fundacja „Wawel z Rodziną” od 2008 roku aktywnie kontynuuje działalność dobroczynną firmy Wawel. W swoich działaniach wspiera inicjatywy poszerzające wiedzę, zdolności dzieci, tak, żeby było im łatwiej wejść w dorosłe życie. Aktywnie angażuje się w pomoc społeczną i edukacyjną oraz wspieranie polskich rodzin, osób i instytucji sprawujących opiekę zastępczą nad dziećmi. Fundacja aktywnie wspiera także świetlice środowiskowe. W 2018 roku uruchomiła innowacyjny program społeczny „Dobro od Dziecka”, który wspiera wychowawców w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą.