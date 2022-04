Premier Morawiecki wzywa do bojkotu. "Rosyjskie produkty ociekają krwią"

Premier Mateusz Morawiecki w swoim podcaście namawia do bojkotu firm, które nie wyszły z Rosji.- Zachęcam Państwa do samodzielnego wprowadzania własnych sankcji, do prowadzenia w ten sposób swojej osobistej, prywatnej antyrosyjskiej polityki - apeluje.

Premier Mateusz Morawiecki wzywa do bojkotu marek, które nadal działają w Rosji /fot. PAP/Maciej Kulczyński

Premier Mateusz Morawiecki w swoim podcaście z 16 kwietnia 2022 r. nawołuje Polaków do bojkotu marek i firm, które, mimo wojny w Ukrainie, nie zdecydowały się na zaprzestanie działalności biznesowej w Rosji.

- Dziś chciałbym spojrzeć na sankcje od zupełnie innej strony. Opowiem jak swoimi codziennymi wyborami możemy się przyczynić do sankcji nakładanych na Rosję - zapowiada premier Morawiecki w swoim podcaście.

Morawiecki namawia Polaków do bojkotu firm, które nie opuściły Rosji

- Wojna dotyczy pośrednio każdego z nas. Dlatego to każdy z nas musi w jakiś sposób włączyć się w jej zastopowanie. Zachęcam Państwa do samodzielnego wprowadzania własnych sankcji i prowadzenia osobistej antyrosyjskiej polityki. Najbardziej oczywistym działaniem jest bojkot rosyjskich produktów i rosyjskich firm, ale też bojkot tych firm, które nie chcą przestać zarabiać na obecności w Rosji. Nie będę tu wymieniał nazw firm, które ociągają się z zerwaniem współpracy z Rosją. Nie chcę im, nawet niechcący, robić jakiejkolwiek reklamy - apeluje w podcaście Mateusz Morawiecki.

I dodaje: - Myślę, że dobrze Państwo wiecie o których firmach mówię. Listy tych, którym nie przeszkadzają brudne pieniądze są szeroko dostępne w internecie. Mam nadzieję, że te firmy pójdą po rozum do głowy. Rosyjskie produkty ociekają dziś krwią - dodaje premier.

19 kwietnia to 55. dzień inwazji Rosji w Ukrainie. Przypomnijmy, że 24 lutego 2022 r. Rosja zaatakowała Ukrainę. Wladimir Putin poinformował wówczas, że Rosja rozpoczyna „specjalną akcję militarną” w obronie samozwańczych republik na wschodzie Ukrainy, które Rosja kilka dni wcześniej uznała za niepodległe państwa. Donbasu, czyli tzw. republik, które ogłosiły niepodległość, a według prawa międzynarodowego są częścią Ukrainy.