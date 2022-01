Premier obiecuje obniżenie VAT na paliwa. Ile zapłacimy za benzynę?

Obniżymy stawkę VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc., co przełoży się na obniżkę ceny litra benzyny i diesla na stacji od 60 do 70 groszy – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki w piątkowym wywiadzie dla Interii.

Autor: PAP

Data: 07-01-2022, 10:55

Premier obiecał obniżenie VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc./ fot. PAP/Wojciech Olkuśnik

"W przyszłym tygodniu ogłosimy Tarczę Antyinflacyjną 2.0. Bardzo ważną decyzją będzie kolejna obniżka podatków. Zdecydowałem, że obniżymy stawkę VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc., co przełoży się na obniżkę ceny litra benzyny i diesla na stacji od 60 do 70 groszy. Cena powinna spaść do około 5 zł. Pamiętajmy, że na początku grudnia 2021 r. litr kosztował już ponad 6 zł. Najpierw był pierwszy ruch, cena spadła zgodnie z zapowiedziami do ok. 5,70 zł, a teraz obniżymy ją o kolejne 60-70 groszy" - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Premier obiecuje: obniżymy VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc.

Obniżka powinna wejść w życie już od początku lutego i że niższe stawki będą obowiązywać "na początek na pół roku". Stwierdził także, że podjął taką decyzję, mimo że nie ma odpowiedzi Komisji Europejskiej na wniosek Polski o zgodę na taką obniżkę.

"Chcę to zrobić, bo bardziej interesuję się tym, co myślą Polacy w Gorlicach albo Szczecinku, w Ełku, Rawiczu czy Siedlcach, niż europejscy biurokraci w Brukseli albo w Berlinie" - powiedział Mateusz Morawiecki.

Jego zdaniem taka obniżka będzie miała duży wpływ na tegoroczny budżet.

"To jest ogromny wpływ na budżet, co najmniej 1,5 mld zł kwartalnie. Jeśli więc utrzymamy ją przez dwa kwartały będzie to ponad 3 mld zł" - powiedział premier.