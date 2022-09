strefa premium

Prezes Grupy Maspex: Praca organiczna to core naszego biznesu (wywiad)

Autor: Magdalena Brzózka; www.portalspozywczy.pl

Data: 16-09-2022, 12:01

- Obecnie każdy przedsiębiorca skupia się na tym, jak zarządzać podwyżkami cen - zbyt wysokie powodują zredukowanie popytu, a redukcja popytu to jest mniejsza produkcja, a co za tym idzie wyższe koszty wytworzenia - to jest ekonomia kryzysu - mówi nam Krzysztof Pawiński, prezes zarządu Grupy Maspex.

Krzysztof Pawiński, prezes zarządu Grupy Maspex, przyznaje, że nie ma ani jednego składnika kosztu wytworzenia produktu, który by potaniał./fot. PTWP

Jaki wpływ, w Pana ocenie, będą miały tragiczne wydarzenia na Ukrainie, których jesteśmy obecnie świadkami na politykę, gospodarkę oraz przyszłość Europy i Polski?

Krzysztof Pawiński, prezes Maspeksu: Z punktu widzenia branży spożywczej wpływ już jest widoczny. To, co dzieje się na rynku nawozów, paliw jest dramatyczna dla naszego otoczenia biznesowego, w tym dostawców rolnych. W ubiegłym roku wydawało się, że na rynku surowców rolnych mamy do czynienia tylko z chwilowym wybiciem cen, ale dzisiaj jak patrzymy na bazę kosztową, to oczekiwanie istotnych obniżek surowców z nowych zbiorów, jest mało realne. Rozpoczęliśmy już skup niektórych owoców i wszystko jest droższe - malina wzrost o 40 procent, czarna porzeczka, aż o 100 procent. To jest tak ogromny skok, że boimy się, czy w ogóle będzie miejsce na półce dla nektaru z czarnej porzeczki, który może kosztować ponad10 zł za litrowe opakowanie. To będzie zakup na pewno luksusowy.