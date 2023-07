Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych opublikowała tłumaczenie najnowszej wersji istotnego dla całej branży rolno-spożywczej międzynarodowego dokumentu pt. „Ogólne zasady higieny żywności”.

Dokument pt. „Ogólne zasady higieny żywności” został zaktualizowany w 2022 r.

Polskie tłumaczenie międzynarodowego dokumentu pt. „Ogólne zasady higieny żywności” dostępne jest na stronie IJHARS

Wymóg wdrożenia kultury bezpieczeństwa żywności obowiązuje od zeszłego roku

Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych: „Stosowanie się do systemu jakości nie powinno być przykrym obowiązkiem, a powodem do dumy i okazją do budowania swojej marki”

Ekspert ds. bezpieczeństwa żywności, prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska: system HACCP jest doskonałym narzędziem do kontroli wewnętrznej

- Dokument, obejmujący rozdział dotyczący systemu HACCP, pomimo tego, że jest wymogiem prawnym, jest kompleksowy, elastyczny i „szyty na miarę”. Realizacja dokumentu zupełnie inaczej będzie wyglądała w dużej firmie przetwórczej, a zupełnie inaczej w małej restauracji czy punkcie sprzedaży lodów. Każdy przedsiębiorca może dostosować zasady do rodzaju i skali swojej działalności - podkreśla Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych, dr n. med. Przemysław Rzodkiewicz.

Jak zaznaczył dr n. med. Przemysław Rzodkiewicz, tym co decyduje o sukcesie przedsiębiorcy to marka i jakość oferowanych produktów. A to właśnie gwarantuje świadome stosowanie się do zasad zawartych w dokumencie, który przede wszystkim gwarantuje bezpieczeństwo, ale także pewną standaryzację świadczącą o marce i rozpoznawalności.

- Rola takich instytucji jak IJHARS jest elementem wyrywkowej kontroli, sprawdzenia, czy te systemy kontroli u producentów przynoszą efekty zgodne z oczekiwaniami. Ale to przedsiębiorca ma obowiązek stosowania kontroli wewnętrznej, która zapewni bezpieczeństwo produktów. Stosowanie się do systemu jakości nie powinno być przykrym obowiązkiem, a powodem do dumy i okazją do budowania swojej marki - dodaje Rzodkiewicz.

Optymalizacja i aktualizacja „ogólnych zasad higieny żywności” kluczem do sukcesu

Ekspert ds. bezpieczeństwa żywności, prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska, z Katedry Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności SGGW, zwróciła uwagę na fakt, iż słowo „kontrola” polskim przedsiębiorcom kojarzy się negatywnie.

- Jednak producenci zapominają o tym, że wspomniana kontrola ma być kontrolą wewnętrzną w zakładzie, a system HACCP jest doskonałym do tego narzędziem. Tylko trzeba go zrozumieć, wdrożyć i doskonalić. Wiele dużych przedsiębiorstw to świetnie rozumie.

„Ogólne zasady higieny żywności” a oszczędności przedsiębiorstwa

Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poruszył kwestię związaną z oszczędnościami, których producenci szukają w stosowaniu się do ogólnych zasad higieny żywności. Jak dodał, oszczędzanie na systemie HACCP to pozorne oszczędności dla przedsiębiorców, ponieważ wiąże się z nim ryzyko wystąpienia kosztów związanych ze zdarzeniem kryzysowym.

- Istnieje przecież system, w ramach którego w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego produktu spożywczego, informacja jest podawana do opinii publicznej w całej Europie. Jest to ogromna strata wizerunkowa dla przedsiębiorcy. Produkt niejednokrotnie wymaga wycofania z rynku i utylizacji. Ale poza kosztami ekonomicznymi – koszty wizerunkowe są ogromne. To właśnie stosowanie się do dokumentu i systemu HACCP pozwala uniknąć dotkliwych kosztów, jakimi są utrata wiarygodności i wizerunku, nad którym pracuje się latami – dodał dr n. med. Przemysław Rzodkiewicz.

Wdrożenie kultury bezpieczeństwa żywności a uczciwość producencka

Zastępca Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Agnieszka Sudoł, która w IJHARS nadzoruje obszar współpracy międzynarodowej, podkreśliła, że na zasady higieny żywności i system HACCP należy spojrzeć z dwóch stron. Ponadto, jak dodała, przestrzeganie ich jest również formą uczciwości producentów wobec konsumentów.

- Z jednej strony jest to forma budowania zaufania konsumenta do jakości żywności/ do marki, jak również zminimalizowania marnowanej żywności, czyli dbania o to, aby żywność się nie psuła, a w konsekwencji nie była wyrzucana. Jest to aktualnie jeden z celów Organizacji Narodów Zjednoczonych - dodała Agnieszka Sudoł.

Jak zapewnia ekspertka, dokument pt. „Ogólne zasady higieny żywności”, poprzez swoje założenia ma wpływ na to, abyśmy byli odpowiedzialnymi konsumentami.

Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych przypomniał, że zasady zawarte w dokumencie są standardem, ale wymagają aktualizacji. Dlatego tak ważna jest kompetencja wynikająca ze świadomości, czym są zasady higieny żywności i dlaczego są tak ważne, zrozumienia i stosowania się do nich.