Nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Kilka polskich miast takie przepisy już w prowadziło. Teraz stołeczni aktywiści zbierają podpisy pod ogólnomiejskie konsultacje społeczne w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu - informuje warszawa.naszemiasto.pl.

Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie? "To problem, z którym przychodzą do nas mieszkańcy"/ fot. JS

Prohibicja w polskich miastach

Radni Krakowa przegłosowali zakaz sprzedaży alkoholu między północą a godziną 5.30 rano. Od 1 lipca nie będzie można kupić w sklepie alkoholu po północy. Zakaz dotyczy wszystkich dzielnic. Nie dotyczy jednak barów i restauracji.

Urząd Miasta w Krakowie przeprowadził wcześniej ankietę wśród mieszkańców (internetową, telefoniczną i papierową). 55 proc. badanych, z niemal 12 tysięcy, wypowiadało się za ograniczeniem sprzedaży alkoholu. Teraz decyzję w tej sprawie podejmą radni.

Kiedy zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie?

Jak informuje warszawa.naszemiasto.pl w stolicy petycję w sprawie nocnej prohibicji (w godzinach 22-6) przygotowało Miasto Jest Nasze i Porozumienie dla Pragi. Radni po zapoznaniu się z jej treścią pomysł odrzucili. Stwierdzili, że miast zakazywać, będą chcieli edukować. W Krakowie – biorąc pod uwagę badanie mieszkańców – postanowiono inaczej. Podobnie we Wrocławiu, Katowicach czy Olsztynie.

Aktywiści, mimo początkowego sprzeciwu radnych, nie poddają się i rozpoczęli nową akcję. Zbierają podpisy pod organizację konsultacji społecznych w tej sprawie. Chcieliby nie tylko ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu, ale także zmniejszenia liczby punktów, w których można kupić alkohol w nocy.

- To problem z którym przychodzą do nas mieszkańcy. W Polsce i w Warszawie spożycie alkoholu gwałtownie rośnie, co wywołuje ogromne koszty społeczne – mówi nam radny Marek Szolc, który dodaje, że sprzeciwiał się odrzuceniu poprzedniej petycji. - Inicjatywa konsultacji społecznych to dobry kierunek na wypracowanie nowego podejścia do tej sprawy. Ten temat wymaga dyskusji, a władze Warszawy traktują go to trochę jak gorący kartofel – dodaje.

Całość czytaj na warszawa.naszemiasto.pl.