W polskiej praktyce my, przedsiębiorcy, jesteśmy elementem igrzysk dla ludu - bo wspaniale jest pokazać kolejnego, zatrzymanego w świetle reflektorów, przedsiębiorcę, mimo że współpracował z prokuraturą i udostępniał wszystkie dane. Czy prokuratura jest w stanie doprowadzić do aktu oskarżenia, jest w tym momencie zupełnie nieistotne - mówił prezes Polskiej Rady Biznesu Wojciech Kostrzewa podczas debaty “Tymczasowe aresztowania a biznes - perspektywa polska, perspektywa europejska” odbywającej się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2023.

Prezes Polskiej Rady Biznesu Wojciech Kostrzewa podczas debaty “Tymczasowe aresztowania a biznes - perspektywa polska, perspektywa europejska” na EEC 2023

Najbardziej dramatycznym wydarzeniem tego typu było zatrzymanie założyciela i prezesa firmy Altus.

Sprawa założyciela Altusa

- Pozwolę sobie wymienić nazwisko, bo niedawno ukazał się z nim duży wywiad - zastrzegł prezes Kostrzewa. - Piotr Osiecki, założyciel Altusa, był aresztowany 3 razy i spędził w sumie 16 miesięcy w areszcie tymczasowym. Jego notowana na giełdzie firma wyceniana na 800 mln. zł straciła na wartości 750 mln. Ostatecznie 3 lata temu sąd nie zgodził się na przedłużenie aresztu tymczasowego. Od momentu jego pierwszego zatrzymania minęło 4,5 roku i przez ten czas nie został przedłożony akt oskarżenia.

Prezes Polskiej Rady Biznesu zwrócił uwagę na fakt, że środowisko gospodarcze zaczęło bronić swoich koleżanek i kolegów, domagając się np. by instytucja poręczenia, osobistego i majątkowego, była uwzględniana; silna mobilizacja środowiska daje efekty.

- Sprawy gospodarcze to są z reguły sprawy oparte o dokumenty, tu nie ma wielkiego problemu związanego z wpływaniem na świadków, bo konfiskuje się dyski, materiały drukowane, inne nośniki - mówił Wojciech Kostrzewa. - Prawidłowo przygotowana prokuratura i prawidłowo przygotowane składy sędziowskie są w stanie szybko rozstrzygać, nierzadko skomplikowane, sprawy gospodarcze.

Sprawy gospodarcze w Szwajcarii

Jako przykład takiego sprawnego działania prezes PRB przytoczył działanie aparatu prawnego w Szwajcarii:

- Tak się składa, że w różnych formach jestem aktywny gospodarczo w czterech państwach: Polska, Szwajcaria, Hiszpania i Wielka Brytania - tę pozostawmy, bo tam jest trochę inny system prawa - opowiadał prezes Kostrzewa. - Zadałem sobie pytanie, ile czasu średnio trwa tymczasowe aresztowanie w tych trzech krajach. I tak w Polsce jest to ok. 9 miesięcy; w Hiszpanii, której system prawny, mówiąc bardzo delikatnie, nie należy do najsprawniejszych, trochę powyżej 5 miesięcy; w Szwajcarii poniżej 3 miesięcy. Czyli w podobnym systemie prawnym, ale nastawionym na wydajność, można tę karę maksymalnie skrócić.

- Z rozmów z kolegami prawnikami dowiedziałem się, że w większości spraw gospodarczych, jeśli jest stosowany areszt tymczasowy, to jest uchylany po 2 tygodniach, po miesiącu, dlatego, że tyle, przy odpowiednim przygotowaniu prokuratury, powinno trwać zapoznanie się z dokumentacją - powiedział prezes PRB Wojciech Kostrzewa.