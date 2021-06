Przyjeżdżających spoza Schengen obowiązuje kwarantanna 7 dni

Przyjeżdżający do Polski spoza strefy Schengen i Europejskiego Obszaru Gospodarczego zwolnieni będą z 10-dniowej kwarantanny, pod warunkiem że zostali w pełni zaszczepieni przeciw COVID-19 preparatem dopuszczonym do obrotu w UE albo okażą po 7 dniach od przekroczenia granicy ujemny wynik testu.

Autor: PAP

Data: 23-06-2021, 20:45

Nowe przepisy wchodzą w życie od północy ze środy na czwartek. Wtedy właśnie zmienia się zasada zwolnienia z 10-dniowej kwarantanny granicznej.

Obywatele spoza Schengen i EOG do tej pory mogli być z niej zwolnieni na podstawie negatywnego testu wykonanego po wjedzie do Polski w ciągu 48 godzin, licząc od momentu przekroczenia granicy. Z kwarantanny podróżujących do Polski spoza Schengen nie zwalniał i nadal nie będzie zwalniał test wykonany w kraju wylotu.

W świetle nowych przepisów kwarantanna dla osób rozpoczynających podróż z kraju, który nie należy do strefy Schengen lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do Polski będzie zdejmowana najwcześniej po 7 dniach od ich przyjazdu, pod warunkiem otrzymania negatywnego wyniku testu. Zwolnienie następować będzie z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu antygenowego lub molekularnego (RT-PCR) przez laboratorium diagnostyczne do systemu Ewidencji Wjazdu do Polski (EWP). Z kwarantanny nie zwalniają testy na obecność przeciwciał (testy serologiczne i kasetkowe). Testy diagnostyczne nie są finansowane ze środków publicznych.

Kwarantanna nie będzie jednak obowiązywała dzieci do 12. roku życia, które podróżują pod opieką dorosłych w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 lub tych, którzy przedstawili swój negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku testu.

Dotychczas 10-dniowa kwarantanna, z możliwością zwolnienia po 7 dniach po otrzymaniu negatywnego testu, obowiązywała podróżujących z Brazylii, Indii i z Republiki Południowej Afryki, a - od środy - z Wielkiej Brytanii.

Kwarantannie nie podlegają osoby wjeżdżające do naszego kraju, które są w pełni zaszczepione (14 dni po zakończeniu procesu szczepienia) przeciw COVID-19 preparatami dopuszczonym do obrotu w UE.

Z kolei podróżni, którzy przybywają do Polski ze strefy Schengen, nadal podlegać będą kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19. Nie może on być jednak wykonany wcześniej niż na 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Mogą też wykonać test na miejscu w Polsce w ciągu 48 godzin od wjazdu. Negatywny wynik zwolni ich z kwarantanny.

Do strefy Schengen, czyli obszaru, w którym nie ma kontroli granicznej, należy 26 państw zamieszkanych przez ponad 400 mln osób. Została ona utworzona w 1995 r. Obejmuje 22 kraje UE: Austrię, Belgię, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Polskę, Portugalię, Czechy, Słowację, Słowenię, Szwecję, Węgry i Włochy oraz cztery państwa spoza UE - Szwajcarię, Islandię, Norwegię i Liechtenstein. Te trzy ostatnie należą do EOG.