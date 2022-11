W jakim miejscu znajduje się Polska jeśli chodzi o implementację dyrektywy plastikowej? - diagnozuje Krzysztof Wiński, dyrektor w firmie doradczej PwC Polska.

Krzysztof Wiński, dyrektor w firmie doradczej PwC Polska, fot. PTWP

W którym miejscu jest Polska jeśli chodzi o implementację dyrektywy plastikowej?

- Jesteśmy w niedoczasie. Mieliśmy szansę wdrożyć tę unijną regulację już w lipcu 2021 roku, tymczasem minął ponad rok. Polska zaproponowała projekt ustawy, który został zaktualizowany i czeka na dalsze kroki w procesie legislacyjnym. Miejmy nadzieję, że jeszcze w listopadzie znajdzie się w Sejmie - mówi Krzysztof Wiński, dyrektor w firmie doradczej PwC Polska.

Dyrektywa plastikowa - kiedy regulacja wejdzie w życie

- To ważne, aby regulacja weszła w życie w tym roku, żeby firmy miały czas na dostosowanie się do przepisów. To regulacja trudna, wymagająca od przedsiębiorców dodatkowego przygotowania się i identyfikacji własnych produktów - czy rzeczywiście dyrektywa plastikowa ma wobec nich zastosowanie. To wcale nie jest takie oczywiste, wielu producentów nie ma jeszcze świadomości, że dyrektywa może istotnie wpłynąć na ich biznesy - wyjaśnia Krzysztof Wiński.