- Wszyscy mamy nadzieję, że prawo stanowione będzie słuchało odpowiednich branż i firm. Prawo powinno być stanowione w sposób odpowiedzialny i przewidujący długofalowe skutki dla biznesu i w sposób poprawny legislacyjnie. To oznacza, że cały ten proces od A do Z musi być traktowany z pełną powagą, bo poźniej kończymy z wieloma wątpliwościami czy dane przepisy są skuteczne, czy obowiązują, czy są nieważne - podkreślił na wstępie prelegent.

Jego zdaniem, dla biznesu, w tym dla sektora spożywczego istotne są środki z KPO i fundusze unijne. To niebagatelne środki, w przypadku KPO - 60 mld euro. Podobne kwoty, a nawet większe dotyczą Funduszu Spójności. Jak zaznacza, powinniśmy korzystać z tych wszystkich środków, aby móc konkurować z innymi gospodarkami.

- Jak teraz odzyskać te należne nam środki? To bardzo ciekawe i trudne od strony prawnej, ponieważ terminy gonią. Aby KPO zostało odblokowane to jeszcze w listopadzie powinniśmy przedstawi Komisji Europejskiej propozycje. Tego czasu mamy niewiele. 8 grudnia rada unijnych ministrów finansów będzie przyjmowała już finalne rekomendacje dotyczące modyfikowanych KPO i do końca 2023 roku ta modyfikacja musi być już zaakceptowana - mówi radca prawny Mikołaj Piaskowski.