RAPORT. Zielona transformacja w branży spożywczej

Poniższy raport dostarcza wielu mocnych dowodów na to, że trend na zieloną transformację jest na tyle silny, że nie powstrzymają go inflacja, kolejne wzrosty kosztów czy turbulencje w łańcuchach logistycznych, tak jak nie zatrzymała go pandemia Covid-19.

Data: 06-04-2022, 10:18

Tekst ten powstał w ramach przygotowań do Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2022 w cyklu EEC-Review.

Gdy jako redakcja Portalu Spożywczego rozpoczynaliśmy prace nad niniejszym raportem na początku 2022 roku, rzeczywistość wokół nas była zupełnie inna. Rosyjska agresja na Ukrainę i jej konsekwencje, zarówno społeczne, polityczne, jak i ekonomiczne zmuszają nas, jeśli nie do weryfikacji, to przynajmniej do rzucenia nowego światła na przedstawione w poniższym opracowaniu informacje i dane. Pewne jest jedno - po 24 lutego 2022 r. Europa i świat, nie będą już takie same.

O tym, że zielona transformacja w wydaniu instytucjonalnym nadchodzi wielkimi krokami świadczyć też mogą wypowiedzi liderów Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie tylko nie zamierza opóźniać wdrożenia Zielonego Ładu i Strategii “Od pola do stołu”, a wręcz stoi na stanowisku, że obecne wydarzenia powinny jeszcze mocniej przyspieszyć cały proces.

I choć każda z opisanych poniżej firm definiuje zieloną transformację na swój sposób, pewne jest jedno. Hasło naszego raportu to już nie slogan, a konkretny wyznacznik dla strategii i planów inwestycyjnych przedsiębiorstw operujących w Polsce, zarówno tych międzynarodowych, jak też mniejszych i bardziej lokalnych. Tak więc, skoro od zielonej transformacji nie uciekniemy, nauczmy się ją rozumieć i wykorzystać w interesie nas wszystkich.

- "Zielona transformacja", w kontekście wojny ukraińsko-rosyjskiej, będzie nie tylko dalej realizowana, ale przede wszystkim wzmacniana. Powodem nie będą poglądy czy przekonania o konieczności ochrony przyrody, ale przekonanie o tym, że "zielona energia" jest tańsza. Trzeba było aż tak dramatycznych wydarzeń, żeby gwałtowne wzrosty cen energii sprawiły, że chcemy wydawać mniej na paliwo i oszczędzać przyrodę. Czyli z jednej strony zmniejszamy energochłonność, ale też staramy się znaleźć lokalnych dostawców, żeby transport był na jak najmniejszych odcinkach. Zmieniają się receptury, zmniejsza się zapotrzebowanie na białko zwierzęce. Potrzebne jest też, widzimy to przez wojnę, większe zdywersyfikowanie źródeł dostaw i zbudowanie samodzielności surowcowej i energetycznej. A to wszystko, gdy popatrzymy na założenia "Zielonego Ładu", to są podstawowe punkty "zielonej transformacji" – wskazuje Bartosz Urbaniak, szef Bankowości Food & Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę.

TERMIN ZIELONA TRANSFORMACJA – DEFINICJE FIRM SPOŻYWCZYCH

Zapytaliśmy kilka firm spożywczych z różnych kategorii o rozumienie i znaczenie tzw. „zielonej transformacji” w strategiach ich rozwoju. Jak ją rozumieją, jak realizują w praktyce jej założenia?

- "Zieloną transformację" rozumiemy jako prowadzenie intensywnych działań i wprowadzanie proekologicznych rozwiązań na każdym etapie działalności firmy, tj. od pozyskania surowców od dostawców działających zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi, poprzez kreowanie przyjaznych dla środowiska opakowań oraz konceptów produktowych zmierzających do redukcji marnowania żywności, jak również przez produkcję z zachowaniem parametrów niskiej chłonności energetycznej i surowcowej, kończąc na dystrybucji produktów opartej na niskoemisyjnym magazynowaniu i transporcie – mówi Maciej Włodarczyk, prezes zarządu Grupy Iglotex – która produkuje i dystrybuuje mrożonki.

Dla Grupy ARYZTA „zielona transformacja” jest jednym z wielu pojęć wpisujących się w model społeczno-gospodarczy, w którym szczególna uwaga skupiona jest na kwestiach ochrony środowiska naturalnego. - Myśląc o rozwoju przyszłych pokoleń oraz ich szansach na dostęp do zasobów ziemi w stopniu co najmniej takim samym, jak obecnie – „zielona transformacja”, czyli przejście od gospodarki dotychczasowej do działalności odpowiedzialnej środowiskowo i społecznie, w tym m.in. do odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji – musi nastąpić jak najszybciej. Podmiotem, który ma realny wpływ na wsparcie oraz wdrożenie tych zmian są między innymi przedsiębiorstwa – zapewnia Gabriela Pender, specjalista ds. administracji i komunikacji Administration & communication specialist ARYZTA Polska Sp. z o.o – producent pieczywa.

Dla Wedla zielona transformacja oznacza dla prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony, z poszanowaniem środowiska naturalnego i zasobów oraz przekształcenie w kierunku przedsiębiorstwa niskoemisyjnego. - W myśleniu o zielonej transformacji wychodzimy dalej poza sam obszar środowiskowy, dążąc do tego, aby prowadzenie firmy nie skupiało się wyłącznie na celach biznesowych, ale dążenie do nich uwzględniało także odpowiedzialne podejście do pracowników i otoczenia, w jakim funkcjonuje organizacja – mówi Aleksandra Kusz vel Sobczuk, Kierowniczka Komunikacji Korporacyjnej firmy Wedel – producent czekolady i czekoladowych słodyczy.

Bogusław Miszczuk, prezes zarządu Sokołów SA. – spółki która zajmuje się produkcją mięsa i jego przetworów, zapewnia, że kierowana przez niego firma podejmuje konkretne zobowiązania na rzecz ochrony środowiska i zwalczania zmian klimatycznych. – Do 2030 roku Grupa Danish Crown, do której Sokołów należy, chce ograniczyć emisję CO2 o 50%, a do 2050 roku uzyskać neutralność klimatyczną. Implementujemy innowacyjne technologie, które pozwalają na skuteczne podniesienie efektywności energetycznej przy ograniczeniu zużycia wody i surowców energetycznych. Ograniczamy zużycie zbędnych opakowań, wdrażamy inicjatywy mające na celu redukcje ilości odpadów oraz efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych - dodaje.

Wszystkie zakłady produkcyjne Sokołów S.A. funkcjonują w oparciu o międzynarodowe standardy środowiskowe ISO 14001 i energetyczne ISO 50001. W ramach działań w zakresie lepszej efektywności energetycznej, spółka prowadzi monitoring analiz zużycia czynników energetycznych na jednostkę produkcji. Działania te są realizowane w oparciu o audyty efektowności energetycznej, wykonywane przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne.

- Ważnym elementem w zasadach zrównoważonego rozwoju jest dla nas także idea „zero waste”. Marnowanie jedzenia jest dziś bez wątpienia poważnym i globalnym problemem. Według badań, aż 1/3 żywności jest wyrzucana. Czujemy się odpowiedzialni nie tylko za to, by nasze produkty miały gwarancję jakości, bezpieczeństwa i smaku, ale też by zostały w pełni wykorzystane – wylicza Bogusław Miszczuk, prezes zarządu Sokołów SA.

Wszystkie działania firmy Sokołów SA z zakresu CSR nie są przedsięwzięciami jednorazowymi. - Są one stałym elementem tożsamości naszej firmy. Stanowią one także fundament nowej, 5-letniej strategii, przyjętej przez Grupę Danish Crown. Jej hasło - „Feeding the Future” („Wyżywić przyszłość”) jest potwierdzeniem, że to właśnie zrównoważony rozwój ma kluczowe znaczenie dla naszych działań. Zawsze dbamy o to, by naszymi partnerami były podmioty, które prowadzą działalność biznesową zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju – mówi Bogusław Miszczuk, prezes zarządu Sokołów SA.

- Bezapelacyjnie szanujemy zasoby Matki Ziemi dlatego m.in. wdrożyliśmy politykę środowiskową. Priorytetowym jej celem jest stworzenie programów, sposobów i działań umożliwiających prowadzenie działalności w sposób przyjazny dla środowiska. Nasze zaangażowanie widoczne jest na każdym poziomie, począwszy od pojemników dla pracowników na nakrętki i zużyte baterie, po inwestycje w specjalistyczne inwestycje w odnawialne źródła energii, takie jak obieg zamknięty wód technologicznych, czy farma fotowoltaiczna – wylicza Grzegorz Sobociński, prokurent, kierownik biura zarządu i marketingu w Helio.

FIRMY SPOŻYWCZE INWESTUJĄ W ZIELONE TECHNOLOGIE

W minionym roku Sokołów przeznaczył na inwestycje – 316 700 000 zł. Realizowane inwestycje są ukierunkowane przede wszystkim na zwiększenie mocy produkcyjnych przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na środowisko.

- Dzięki implementacji nowoczesnych rozwiązań we wszystkich zakładach Grupy, ograniczone zostało zużycie: gazu o 400 000 m3, wody o ponad 20 000 m3, energii elektrycznej o 2 000 MWh, a emisja gazów cieplarnianych została zmniejszona o 1 500 ton. Ulepszamy infrastrukturę, przeprowadzamy termomodernizację budynków i instalacji energetycznych, odzyskujemy ciepło z urządzeń produkcyjnych i systemów chłodniczych. Nowoczesne instalacje odzysku ciepła pozwalają również na zmniejszenie zużycia wody oraz energii elektrycznej. Zużycie wody ograniczamy także poprzez implementacje zamkniętego obiegu wody w maszynach pakujących, optymalizacje zużycia wody przez systemy chłodnicze i stacje uzdatniania wody, jak również wiele innych projektów. We wszystkich zakładach produkcyjnych spółki całkowicie wyeliminowaliśmy wykorzystywanie węgla. Nasza firma dysponuje jednym z najbardziej ekologicznych i zaawansowanych technologicznie obiektów energetycznych dla przemysłu spożywczego w Europie. Jest nim gazowa elektrociepłownia kondensacyjna w Sokołowie Podlaskim. Elektrociepłownia pracuje według technologii wysokosprawnej kogeneracji i produkuje energię elektryczną, parę wodną nasyconą i ciepłą wodę na potrzeby zakładu w Sokołowie Podlaskim. Zastosowanie procesu kogeneracyjnego zapewnia produkcję ciepła oraz energii elektrycznej podczas jednego procesu, co pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie spalanego gazu. Dzięki nowemu rodzajowi paliwa staliśmy się bardziej przyjaznym sąsiadem dla społeczności lokalnej – wylicza Bogusław Miszczuk, prezes zarządu Sokołów SA.

Sokołów SA realizuje również inwestycje, które pozwalają pozyskiwać energię w sposób przyjazny dla środowiska. Na terenie jednej ze spółek Grupy, jaką jest „Sokołów-Logistyka”, zainstalowano 120 paneli fotowoltaicznych, co stanowi pierwszy etap zaplanowanych działań w Grupie Sokołów. Prąd, wytwarzany za pomocą instalacji fotowoltaicznej, ma w znaczącym stopniu pokryć zapotrzebowanie budynków spółki oraz stacji paliw. Pozyskana w ten sposób energia, pozwoliła również na uruchomienie na terenie spółki stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

- W tym roku z całą pewnością zrealizujemy kolejne inwestycje na rzecz ochrony środowiska, również w obszarze odnawialnych źródeł energii. Czujemy się odpowiedzialni za ludzi, na rzecz których pracujemy i za otoczenie, w którym działamy. Podejmując kolejne proekologiczne inicjatywy, chcemy budować przyszłość zdrowego jedzenia – zapewnia Bogusław Miszczuk, prezes zarządu Sokołów SA.

W jakim stopniu Wedel inwestuje w tzw. zielone technologie?

Siedziba firmy od lat 30. XX w. mieści się w tym samym miejscu – fabryce wybudowanej przez Jana Wedla na warszawskiej Pradze. - Miejsce to stale się zmienia, dostosowując swój charakter do bieżących potrzeb, w trosce o pracowników i środowisko. Od 2020 roku cała siedziba zasilana jest energią pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych. Podczas trwającego remontu biura montowane są energooszczędne instalacje, m.in. elektryczne, sanitarne. W 2025 r. firma planuje uruchomić nowoczesną część produkcyjną, projektowaną w duchu zielonej transformacji – wskazuje Aleksandra Kusz vel Sobczuk, Kierowniczka Komunikacji Korporacyjnej firmy Wedel.

Z kolei zarząd Grupy Iglotex zapewnia, że przy wszelkich modernizacjach korzysta z nowoczesnych, energooszczędnych urządzeń produkcyjnych i okołoprodukcyjnych. - Gdzie tylko jest to możliwe obniżamy zużycie surowców i powstawanie odpadów. Na ile pozwala technologia stosujemy zamknięty obieg wody oraz minimalizujemy ilości powstających ścieków, a te powstałe oczyszczamy we własnej podczyszczalni. W fabryce w Tarnowie prowadzimy inwestycję w rozbudowę podczyszczalni z beztlenowym oczyszczaniem i odzyskiem biogazu. W nowej fabryce w Skórczu wyeliminowaliśmy całkowicie korzystanie z węgla. Stosujemy energooszczędne źródła światła, planujemy inwestycje w odnawialne źródła energii. Odnawiając flotę stawiamy na auta wykorzystujące paliwa niskoemisyjne (LPG), z mniejszą pojemnością silnika, ale większą mocą – zapewnia Maciej Włodarczyk, prezes zarządu Grupy Iglotex.

Paweł Gaca, Wiceprezes Zarządu Spółdzielczej Mleczarni Spomlek, przyznaje, że od lat prowadzi działania zgodnie z założeniami zielonej transformacji. - Modernizacja oczyszczalni ścieków, udoskonalanie procesów, automatyzacja procesu spalania i odzysk ciepła ze spalin oraz racjonalna gospodarka energetyczna to jedne z najważniejszych działań firmy - dodaje.

W styczniu w czterech zakładach SM Spomlek rozpoczęła się inwestycja w odnawialne źródła energii czyli montaż paneli fotowoltaicznych.

- Zapotrzebowanie na energię elektryczną w zakładach mleczarni jest większe niż ilość, którą mają wytworzyć panele. Natomiast patrząc z perspektywy rosnących kosztów energii oraz potrzeb środowiskowych jest to inwestycja opłacalna i potrzebna. W kolejnym etapie będziemy zwiększać moc instalacji fotowoltaicznych w zakładach – mówi Paweł Gaca, Wiceprezes Zarządu.

- Inwestycje w zielone technologie, czyli doskonalenie technologii i procesów wytwarzania tak, aby były przyjazne środowisku to dla nas fakty, a nie puste deklaracje. Mimo dynamicznego wzrostu skali działalności, dzięki poczynionym inwestycjom m.in. systematycznie redukujemy zużycie wody, energii i paliw. W Helio mamy np. spadek o 39% zużycia paliw płynnych w okresie 2018-2020, spadek o 26% wskaźnika zużycia wody do wartości sprzedaży w okresie 2018-2020, spadek o 21% wskaźnika zużycia energii do wartości sprzedaży w okresie 2018-2020, czy spadek o 7% zużycia gazu ziemnego w okresie 2018–2020. Dotychczasowe inwestycje w zielone technologie finansowaliśmy zarówno ze środków własnych, jak i dotacji unijnych – zapewnia Grzegorz Sobociński, prokurent, kierownik biura zarządu i marketingu w Helio.

ARYZTA, oprócz inwestycji w rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną w zakładach, takich jak instalacje odzysku ciepła z procesów produkcyjnych czy wymiana systemu oświetlenia na LEDowe, w rozbudowywanej fabryce w Strzegomiu planuje zastosować szereg rozwiązań i systemów zgodnych z nowymi, rygorystycznymi warunkami technicznymi. – Dotyczą one m.in.: izolacyjności termicznej obiektu, systemów odzysku ciepła z instalacji mroźniczych i sprężonego powietrza, pokrywających straty cieplne budynku, a do budowy fasad i dachu zastosowane będą materiały odbijające promieniowanie słoneczne – wylicza Gabriela Pender, specjalista ds. administracji i komunikacji Administration & communication specialist ARYZTA Polska Sp. z o.o.

ZIELONA PRODUKCJA ŻYWNOŚCI – PRZYKŁADY

Zgodnie z zasadą „zero waste” Grupa Iglotex wprowadziła opakowanie pierogów chłodzonych dzielone na porcje. - Dzięki technologii pasteryzacji nie tylko zapewniamy najdłuższy termin ważności produktu przy zachowaniu w 100% czystego składu, który jest standardem w marce Proste Historie, ale również podzieliliśmy opakowanie na wygodne porcje, dzięki którym część produktu możemy bezpiecznie przechować i spożyć później. Nic się nie zmarnuje – zapewnia prezes Igloteksu i dodaje, że dla spółki współpraca na linii producent-rolnik jest dla firmy bardzo istotna.

- Przy opracowaniu nowych produktów priorytetem jest dla nas pozyskanie surowców o najwyższych parametrach jakościowych. Jako członek Polskiej Federacji Ziemniaka, skupujemy ziemniaki od niemal 100 polskich gospodarstw rolnych z którymi jesteśmy w nieustannym kontakcie, dzięki czemu lepiej rozumiemy swoje oczekiwania ale też bieżące problemy. W doborze technologii produkcji i pakowaniu ograniczamy zużycie materiałów.

Redukujemy do minimum ilość powstających odpadów produkcyjnych i opakowaniowych.

Prowadzimy segregację powstających odpadów. Powstałe odpady poddajemy bioutylizacji i recyklingowi poprzez uprawnionych odbiorców posiadających stosowne możliwości technologiczne i pozwolenia administracyjne – wylicza Maciej Włodarczyk.

- Flagowym projektem HELIO jest realizowana polityka eliminowania oleju palmowego, powszechnie używanego przez innych producentów. Warto zatem przypomnieć, że produkcja tego składnika wpływa negatywnie na środowisko poprzez wycinanie ogromnych obszarów lasów deszczowych, co przyczynia się m.in. do powodzi, tworzenia osuwisk oraz wymierania wielu gatunków zwierząt, takich jak słonie, nosorożce, tygrysy czy orangutany. Szacuje się, że w wyniku działalności człowieka w tym zakresie w ciągu zaledwie 16 lat (1999-2015) wyginęła niemal połowa populacji orangutanów. Zgodnie z postulatami WWF opracowaliśmy zatem technologię, która pozwala skutecznie eliminować olej palmowy z naszych produktów. Brak tłuszczu palmowego wyróżnia zatem wszystkie masy krówkowe i popcorny do mikrofalówki marki HELIO. W tym zakresie współpracujemy również z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, w ramach akcji promocyjno-edukacyjnej „Nie jem palmowego - chronię Orangutany” – dodaje Grzegorz Sobociński, prokurent, kierownik biura zarządu i marketingu w Helio.

Poza tym Helio może pochwalić się także własną doświadczalną plantacją orzecha włoskiego. - Posadziliśmy na niej kilkaset drzew orzecha włoskiego w różnych odmianach. Dzięki temu chcemy przyczynić się do zwiększenia wydajności upraw orzecha włoskiego w Polsce – przyznaje Grzegorz Sobociński.

Paweł Gaca, Wiceprezes Zarządu Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek zapewnia, że firma jest na ostatniej prostej związanej z projektem, którego jednym z celów jest efekt ekologiczny. Firma wygrała konkurs „Szybka Ścieżka” ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju otrzymując na ten cel środki finansowe.

- W projekcie zastosowaliśmy autorskie rozwiązania technologiczne w budowie modułów, co pozwoli ograniczyć ilość folii wykorzystanej do pakowania produktu, znacznie redukując materiałochłonność produkcji. Będzie to możliwe dzięki zastąpieniu dotychczas używanej folii opakowaniem z folii cieńszej zachowując przy tym bezpieczeństwo produktu oraz nie skracając jego terminu przydatności do spożycia – dodaje Wiceprezes Spomleku.

Firma ukończyła inwestycje, które sprowadzają się do ochrony środowiska szeroko pojętej. W zakładzie wykorzystywane jest ciepło odzyskane z kondensatu z nagrzewnic suszarni. Nagrzewa ono wodę do temperatury 90°C, która zabezpiecza ciągłą pracę pasteryzatora do obróbki surowca przerabiającego całe skupione mleko, zasila stację mycia CIP dla autocystern, stacje CIP dla instalacji nabiałowych w dziale odbioru mleka. Inaczej mówiąc cała aparatownia w Spomleku pracuje na cieple odpadowym z pracy proszkowni.

- Nowoczesnym działaniem w zakładzie w Radzyniu Podlaskim jest wytwarzanie energii elektrycznej o mocy 120 kW w wyniku redukcji pary. Energia wytworzona w całości pokrywa zapotrzebowanie kotłowni zakładowej, a nadwyżkę zużywają pozostałe działy – wyjaśnia Władysław Pietruch, kierownik Spomleku ds. techniki i inwestycji.

Spomlek zainwestował również w trigenerację wytwarzającą energię elektryczną o mocy 1MW. Ciepło odpadowe zamienione zostanie w wodę lodową wykorzystywaną w procesach technologicznych.

Zadaniem tych inwestycji ma być pełny odzysk ciepła i zimna w zakładzie – dodaje Pietruch.

Nośnikiem zielonej transformacji są innowacyjne technologie oraz optymalizacje procesów a także zmiany postaw konsumenckich.

Gabriela Pender, specjalista ds. administracji i komunikacji Administration & communication specialist ARYZTA Polska Sp. z o.o. przyznaje, że realizując założenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju, której jednym z filarów jest odpowiedzialna produkcja, firma podejmuje działania mające na celu optymalizację zarówno samych produktów, jak również ich opakowań.

- W pierwszym przypadku w ramach polityki „Clean Label”, angażując naszych dostawców w działania na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju, pracujemy nad możliwością zastosowania składników, dzięki którym nasze produkty oraz ich etykiety będą miały prostszy skład, a tym samym będą bardziej atrakcyjne dla konsumenta. Dzięki zastosowaniu mieszanek kwasów organicznych oraz enzymów stanowiących alternatywę dla emulgatorów i innych substancji dodatkowych chcemy osiągnąć dwa cele: skrócenie składu etykiet oraz zapewnienie większej stabilności mikrobiologicznej, umożliwiającej wydłużenie terminu przydatności wyrobu gotowego, a dzięki temu - redukcję marnotrawstwa żywności – wyjaśnia Gabriela Pender.

Jeśli chodzi o „zieloną transformację” w zakresie stosowanych przez ARYZTĘ opakowań, firma pracuje m.in. nad optymalizacją polegającą na redukcji udziału plastiku w opakowaniu. - Przykładem wdrożonej w tym obszarze zmiany było zastąpienie aluminiowej tacki w opakowaniu jednego z naszych produktów na jej papierowy zamiennik, a w kolejnym kroku zrezygnowanie z tacki i dopasowanie wielkości paczki do wielkości produktu. Konsument w rezultacie otrzymał wyrób o niższym śladzie węglowym dzięki znaczącej redukcji zużycia materiałów opakowaniowych oraz związanej z tym optymalizacji w łańcuchu dostaw.

Kolejnym przykładem zielonych zmian w dziedzinie opakowań jest zwiększanie wolumenu opakowań kartonowych pochodzących ze źródeł certyfikowanych. Znacząca część opakowań stosowanych przez naszą firmę w kanale QSR to opakowania zwrotne, które po zakończeniu swojego cyklu życia w łańcuchu dostaw, trwającego kilka lat, poddawane są procesowi recyklingu – dodaje Gabriela Pender.

Głównymi priorytetami strategicznymi naszej firmy w obszarze zrównoważonego rozwoju i jego trzech filarów są: odpowiedzialność względem naszych pracowników oraz lokalnych społeczności, której kierunki wyznacza Polityka Odpowiedzialności Społecznej, odpowiedzialne produkty i zrównoważone pozyskiwanie surowców oraz odpowiedzialność względem środowiska naturalnego.

Zrównoważony wzrost zapewniamy poprzez realizację licznych działań wpisujących się w ideę ESG i jej elementy: środowiskowy, społeczny oraz ład korporacyjny, m.in.: przestrzegamy przepisów Globalnego Kodeksu Postępowania Pracownika, spełniamy wymogi uznanych w branży standardów odpowiedzialności społecznej, prowadzimy badania zaangażowania i satysfakcji pracowników oraz klientów, promujemy równość szans, akceptujemy różnorodność, budujemy zaangażowanie pracowników poprzez włączanie ich w szereg aktywności na rzecz społeczności lokalnych, wspieramy rozwój i edukację uczniów zainteresowanych sektorem produkcji żywności, bierzemy udział w wydarzeniach sportowych i kulturalnych promujących zdrowy styl życia.

- Nasze działania dążące do optymalizowania zużycia zasobów i ochrony środowiska skupiają się m.in. na podejmowaniu działań ograniczających skalę utylizacji żywności zdatnej do spożycia w społeczeństwie (współpraca m.in. z Bankami Żywności), czy też realizowaniu wewnętrznych inicjatyw, aby maksymalizować odzyskiwanie materiałów oraz minimalizować szkodliwy wpływ na środowisko: segregacja odpadów, w tym komunalnych, organizacja zbiórek elektronarzędzi, współpraca w ramach zrównoważonego łańcucha dostaw z dostawcą palet wielokrotnego użytku, wymiana oświetlenia na LED, digitalizacja ograniczająca zużycie papieru w biurach – wskazuje ekspertka z firmy ARYZTA.

Natomiast Aleksandra Kusz vel Sobczuk, Kierowniczka Komunikacji Korporacyjnej firmy Wedel przekonuje, że zielona transformacja jest wpisana w program CSR firmy, który stanowi integralny element długoterminowej strategii biznesowej. Wedel wprowadza sukcesywnie kolejne zmiany by rozwijać się w sposób zrównoważony, z poszanowaniem środowiska naturalnego. - Obserwujemy zmieniające się regulacje oraz trendy konsumenckie i poprzez nasza działania staramy się na bieżąco na nie odpowiadać. Przykłady: od 2020 r. cała siedziba Wedla (biuro i fabryka) na warszawskiej Pradze zasilana jest w 100 proc. energią, pochodzącą z odnawialnych źródeł. Poza tym w swoich produktach wykorzystujemy składniki pozyskiwane z poszanowaniem środowiska i praw człowieka. Od grudnia 2020 r. Wedel posiada certyfikat RSPO w standardzie Mass Balance, który potwierdza wykorzystywanie oleju palmowego pozyskiwanego ze zrównoważonych upraw palm olejowych. W trosce o dobrostan zwierząt Wedel zobowiązał się do 2025 r. całkowicie zrezygnować z jaj z chowu klatkowego. A od czerwca 2019 r. Wedel jest jednym z członków-założycieli Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego, której celem jest osiągnięcie 100% zrównoważonego oleju palmowego na polskim rynku do 2023 roku. Misją koalicji jest także podejmowanie działań, które mają na celu zwiększenie wiedzy i świadomości na temat zrównoważonego pozyskiwania tego składnika wśród konsumentów i podmiotów handlowych. Poza tym cały zakład Wedla podlega pod pełną segregację odpadów na 5 frakcji. A w ramach kompleksowego procesu Wedel regularnie weryfikuje swoje opakowania pod kątem możliwości ich przetwarzania, aby spełniały restrykcyjne normy i zapewniały produktom bezpieczeństwo oraz najwyższą jakość. Wdrożono już część zmian, dzięki którym niektóre z wedlowskich opakowań wykonane są z tworzywa, które poddane procesowi recyklingu może zostać ponownie wykorzystane. W przypadku pianek Ptasie Mleczko® zredukowano ilość plastiku, rezygnując z foliowania pudełek – dodaje.

Przedstawiciel Helio przyznaje, że dla tej spółki jest naprawdę ważne by mimo technologicznego postępu zachować harmonię ze środowiskiem i otoczeniem społecznym.

- Warto przy tym odnotować, że aspekt zrównoważonego rozwoju podlega przy tym regularnym audytom wchodzącym częściowo w zakres certyfikacji BRC, czy też innych audytów zewnętrznych. Spółka ma także opracowaną i wdrożoną m.in. politykę etyki, procedurę anonimowego zgłaszania naruszeń prawa, plan ochrony środowiska. Z praktycznych przykładów działań można wymienić m.in. inwestycje w odnawialne źródła energii (farma fotowoltaiczna), obieg zamknięty wód technologicznych, czy udział w licznych akacjach prospołecznych, np. wspieranie inicjatyw lokalnych, mistrzostw Polski/świata w piłce nożnej dzieci z domów dziecka, czy akcji proekologicznych, np. polityka ograniczania konsumpcji oleju palmowego (współpraca w ramach uniwersyteckie akcji edukacyjnej „Nie jem oleju palmowego – chronię orangutany”) – dodaje Grzegorz Sobociński.

Bogusław Miszczuk, prezes zarządu Sokołów SA przyznaje, że spółka asortyment rozwija i modyfikuje w zgodzie ze swoją strategią zrównoważonej produkcji żywności. - Produkty Sokołów powstają z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. We wszystkich naszych zakładach obowiązuje System Zarządzania Jakością, który opiera się na uznanych międzynarodowych standardach BRC i IFS, uwzględniających wymagania prawa żywnościowego oraz te odnoszące się do etycznych aspektów funkcjonowania firmy. Przestrzegamy zasad zapewniających zwierzętom dobrostan. W strukturze Grupy Sokołów jest wyznaczone stanowisko Dyrektora ds. Dobrostanu Zwierząt, a w każdym zakładzie dokonującym uboju jest zatrudniony Inspektor ds. Dobrostanu Zwierząt. Źródłem jakości i smaku wyrobów jest również dobry surowiec, dlatego Sokołów już od ponad 20 lat realizuje program współpracy z polskimi rolnikami „Razem w Przyszłość”, w którym uczestniczy prawie 3 500 krajowych hodowców – przyznaje Bogusław Miszczuk, prezes zarządu Sokołów SA.

Produkty firmy są tworzone w oparciu o filary, jakimi są: poszanowanie dla natury i tradycyjnych receptur oraz dbałość o konsumentów. Tworzeniem i wdrożeniem nowości zajmuje się zespół innowacyjny, w skład którego wchodzą specjaliści z różnorodnych działów.

- Dzięki ich współpracy, każdy z naszych produktów jest dopracowany. Wiemy, jak ważna dla naszych klientów jest kwestia wysokiej jakości i dobrego składu. W asortymencie mamy produkty z tzw. „czystą etykietą” – bez sztucznych konserwantów, glutaminianu monosodowego i innych zbędnych dodatków. To między innymi linia wędlin Naturrino czy dedykowana najmłodszym linia Sokoliki. Jako firma innowacyjna, wychodząca naprzeciw najbardziej aktualnym trendom żywieniowym, wprowadziliśmy i z sukcesem rozwijamy linię produktów roślinnych Z Gruntu Dobre. Po te wyroby sięgają osoby na diecie bezmięsnej, coraz liczniejsi fleksitarianie i wszyscy, którym zależy na zróżnicowanym jadłospisie.

Istotnym wyzwaniem w obszarze ograniczenia wpływu na środowisko jest stosowanie bardziej ekologicznych rozwiązań w kategorii opakowań. Dlatego już od ponad 10 lat podejmujemy inicjatywy, mające na celu wykorzystywanie bardziej przyjaznych środowisku opakowań oraz redukcję ilości zużywanych materiałów. Wprowadziliśmy już m.in. nowe formy pakowania w „eco papier”, korzystamy z kartonu z certyfikatem FSC®, pochodzącego z odpowiedzialnych źródeł. W naszej sieci sklepów własnych oraz hurtowniach wykorzystujemy wyłącznie opakowania zwrotne, z których jedno zastępuje ok. 200 kartonów w swoim cyklu żywotności. Rozwijając te działania, wprowadziliśmy innowacyjne opakowania, zawierające 85% mniej plastiku. W tych opakowaniach jako pierwsze są dostępne dwie wersje wysokiej jakości mięsa z warzywami. Planujemy ponadto całkowite wyeliminowanie opakowań foliowych w sklepach własnych – wylicza prezes zarządu Sokołów SA.