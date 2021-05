Rośnie liczba legalnie zatrudnionych obcokrajowców w Polsce

Autor: PAP

Data: 16-05-2021, 14:07

Jak wynika z przekazanych przez opolski ZUS danych, pomimo pandemii liczba obcokrajowców zgłoszonych do ubezpieczenia w ZUS rośnie zarówno w skali kraju, jak i województwa. / fot. shutterstock

"W skali całego kraju liczba 766 tys. cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych pojawia się po raz pierwszy. Jeszcze nigdy ZUS nie notował takiej liczby legalnie pracujących przybyszów z innych krajów. W porównaniu do danych z kwietnia poprzedniego roku w rejestrach ZUS przybyło aż 144 tys. Wówczas legalnie zatrudnionych cudzoziemców było 622 tys. Z naszych danych wynika jasno, że pandemia nie spowodowała redukcji zatrudnienia cudzoziemców przez opolskich pracodawców. Wręcz przeciwnie. Na koniec marca w opolskich placówkach ZUS mieliśmy 21 444 osoby zgłoszone do ubezpieczeń społecznych, które deklarowały inne obywatelstwo niż polskie, natomiast w kwietniu ubiegłego roku takich osób było w regionie 15 603. W ciągu zaledwie roku i to w specyficznych okolicznościach stwierdzamy 27 procentowy wzrost liczby obcokrajowców w regionie, których pracodawcy zgłosili w ZUS" - powiedział Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS w Opolu.

Według danych ZUS, na 766 tys. osób z innym obywatelstwem niż polskie zgłoszonych obecnie w ZUS, 564,1 tys. to Ukraińcy. W skali kraju stanowią więc 73,6 proc. wszystkich obcokrajowców. W województwie opolskim na prawie 21,5 tys. cudzoziemców w ZUS, podających obywatelstwo ukraińskie jest 18 670 osób, a więc aż 87 proc.

Obecnie w opolskich placówkach ZUS do ubezpieczeń społecznych zgłoszeni są przedstawiciele 62 państw, a jeszcze rok temu byli to reprezentanci 57 krajów. W ostatnich miesiącach do grona cudzoziemców na Opolszczyźnie dołączyło m.in. po trzech obywateli Ugandy, Urugwaju, Zimbabwe, Danii i cztery osoby legitymujące się paszportem Iranu. Oprócz pracowników z Ukrainy, najliczniejsze grupy stanowią na Opolszczyźnie przybysze z Mołdawii (483 osoby), Białorusi (433), Gruzji (374), Niemiec (131), Rosji (124), Bułgarii (103), Rumunii (85), Filipin (78) i Turcji (69 osób).