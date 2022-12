Biznes i technologie

Rynek pracy: Coraz mniej ofert

Autor: AW

Data: 08-12-2022, 12:15

● Negatywny trend po stronie popytowej na rynku pracy umacnia się. W listopadzie aktywnie rekrutujących pracodawców na OLX było o 12 proc. mniej rok do roku i 10 proc. mniej miesiąc do miesiąca. Sytuacja nadal nie jest jednak tak słaba, jak w czasie listopadowej fali pandemii koronawirusa z 2020 r. – aktualnie liczba firm aktywnie poszukujących pracowników jest o 33 proc. wyższa w porównaniu do wspomnianego okresu.





Rynek pracy: Coraz mniej ofert; fot. mat. pras.